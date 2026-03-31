Una foto guardada en el celular, una recomendación en redes sociales o una búsqueda rápida en internet se han convertido, para muchas personas, en el punto de partida de una decisión cada vez más frecuente para muchas personas: cambiar algo de su apariencia física mediante un procedimiento estético.

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), México se mantiene entre los países con mayor número de procedimientos estéticos en el mundo, con más de un millón de intervenciones al año. Es una práctica cada vez más común y, precisamente por eso, también requiere más información.

Si estás considerando algún tratamiento, vale la pena ir un paso más allá de la tendencia o la referencia visual. Por eso, para entender mejor qué implica tomar una decisión informada platicamos con la cirujana plástica certificada Denisse Hernández.

Es importante acudir con el especialista adecuado. Foto: Freepik

No solo es el tratamiento estético, es quién lo hace

En el universo de la medicina estética, el resultado no solo está en el procedimiento, sino en las manos que lo realizan, ya que a veces, “nos sometemos a un procedimiento y no sabemos con quién”, señala la especialista.

Tratándose de un tema que involucra la salud es fundamental no subestimar la elección del profesional. En el caso de procedimientos quirúrgicos, Hernández es clara: “Si un paciente se quiere hacer un procedimiento que requiera entrar a quirófano, se debe de operar con un cirujano plástico”. Y enfatiza lo que no debe ocurrir: “no con un médico estético, no con un cirujano estético y, mucho menos, con un profesional ajeno a la cirugía”.

Para los tratamientos no invasivos, como inyectables, perfilado facial o rejuvenecimiento, el margen se amplía, pero dentro de límites bien definidos. “Tenemos tres opciones en el país: el cirujano plástico, el dermatólogo y el médico estético”, explica.

Cuando se trata de inyectables, hay una recomendación puntual que no admite excepciones: asegurarse de que el producto se abra frente al paciente. Es la única forma de tener certeza de que lo que se aplica corresponde realmente a lo solicitado y no a un polímero, aceite o silicón que se hace pasar por otro tratamiento.

Para mayor seguridad se aconseja verificar en línea la cédula profesional del especialista en el Registro Nacional de Profesionistas. Además se debe ver que el especialista esté certificado a través del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (CMCPER).

Antes de someterse a un procedimiento estético, se aconseja verificar la cédula profesional del especialista. Foto: Freepik

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Si ya te hiciste algo y tienes dudas

En algunos casos, las dudas aparecen tiempo después de haberse practicado un procedimiento estético: cambios en la forma, volúmenes que no disminuyen o la sensación de no saber con certeza qué fue lo que se aplicó. En ese contexto, ha cobrado relevancia el tema de los biopolímeros, sustancias no absorbibles que pueden permanecer en el cuerpo durante años.

“En México estamos en una situación grave”, afirma Hernández, especialista en el retiro de biopolímeros faciales y corporales, sobre el uso de este tipo de sustancias. Parte del problema radica en que muchos pacientes no reciben información clara desde el inicio. “La mayor parte de estos pacientes son engañados”, señala, lo que complica su identificación oportuna.

Además, advierte que este tipo de materiales puede desencadenar complicaciones que van más allá del resultado estético, desde deformidades visibles hasta enfermedades inmunológicas, úlceras, cambios en la coloración de la piel y dolor persistente.

“Si ya pasaron dos años desde la aplicación y el volumen no ha disminuido, esto podría indicar la presencia de una sustancia no absorbible”, señala la doctora, quien recomienda acudir siempre con un especialista para una valoración adecuada.

Sustancias como los biopolímeros pueden causar complicaciones. Foto: Freepik

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