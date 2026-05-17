Avanza Bimbo con empaques reciclables

En el Día Mundial del Reciclaje, Grupo Bimbo reafirmó su compromiso de promover una economía circular y la prevención de desperdicios, al anunciar que, para el cierre de 2025, el 99% de sus empaques ya cumple con criterios de reciclabilidad, consolidando así sus avances en materia de circularidad y reducción de residuos.

Cero desperdicios y empaques sustentables

Para la panificadora, la circularidad es un pilar fundamental para construir un futuro sustentable.

Por ello, la compañía impulsa acciones orientadas a reducir residuos, optimizar el uso de recursos y fortalecer la eficiencia de su operación y cadena de suministro.

En línea con las metas enunciadas en su más reciente Informe Anual Integrado, la empresa busca que todos sus empaques sean reciclables, biodegradables o compostables. Actualmente, el 99% de los empaques de Grupo Bimbo ya está diseñado para cumplir con criterios de reciclabilidad.

Igualmente, durante 2025 la empresa dejó de utilizar 2,200 toneladas de plástico virgen al incorporar material reciclado de última generación en sus embalajes. De este modo, la empresa buscar ser sustentable desde el diseño.

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Foto: cortesía

Estas medidas se complementan con alianzas estratégicas con centros de investigación y proveedores especializados, las cuales no sólo permiten la recuperación y reciclaje de empaques, sino que también aceleran el desarrollo de soluciones a corto, mediano y largo plazo para todas las partes involucradas.

Programas enfocados en el post consumo

Además de fortalecer estrategias relacionadas con la elaboración, distribución y almacenamiento de sus productos, la panificadora también impulsa iniciativas enfocadas en el post consumo como parte de su estrategia de circularidad.

Bimbo destaca que la colaboración con distintos actores es fundamental para reducir el uso de recursos vírgenes, fomentar el reúso e impulsar modelos de reciclaje.

En este sentido, la compañía promueve esquemas de acopio post consumo junto con los consumidores para fortalecer la cultura del reciclaje y la conciencia ambiental.

Durante 2025 en México, Grupo Bimbo reforzó sus iniciativas de sustentabilidad a través de colaboraciones enfocadas en la recuperación y el reciclaje de materiales. En coordinación con ECOCE, Bimbo México, Barcel y otros aliados, promovieron acciones para incrementar el acopio de empaques flexibles. Asimismo, la empresa se integró a ECOLANA, una plataforma que brinda información a los consumidores sobre prácticas de separación y reciclaje. De igual forma, participó en “Reciclamanía”, iniciativa de Walmart México y Centroamérica orientada a fomentar la conciencia ambiental y facilitar la recolección de residuos mediante puntos de acopio instalados en tiendas de autoservicio.

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Laguna / Foto Arturo Contreras

El impulso de programas enfocados en el cuidado del medio ambiente, junto con la implementación de empaques reciclables, representa un paso más para la panificadora líder a nivel mundial en la promoción de la reciclabilidad de materiales y el fortalecimiento de un mercado circular.

También, Bimbo destacó en su informe que el cuidado del medio ambiente va más allá del presente, por lo que mantiene esfuerzos enfocados en construir un mejor futuro para el planeta, las comunidades y las personas.