Grupo Bimbo anunció el nombramiento de Alejandro Rodríguez Bas como nuevo director general global de la empresa, tras la salida de Rafael Pamias Romero, quien decidió hacer una pausa para atender temas personales y de salud.

En un comunicado, la firma detalló que Rodríguez Bas se incorporó a Bimbo en 2021 y actualmente se desempeñaba como director general de Barcel global, además de formar parte del Comité Directivo de la panificadora.

Alejandro Rodríguez Bas es ingeniero electromecánico e industrial por la Universidad Panamericana, con un MBA por Harvard y cuenta con una amplia trayectoria en empresas multinacionales como PepsiCo, donde fue director general para Australia y Nueva Zelanda; Grupo LALA, donde ocupó la dirección general en México; así como C&S Wholesale Grocers y Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

Daniel Servitje destaca experiencia comercial y operativa de Rodríguez Bas

El presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, agradeció la gestión de Pamias durante sus ocho años en la compañía y en particular su último año y medio al frente del grupo.

Servitje añadió que el nuevo director general cuenta con una trayectoria orientada a resultados, una sólida experiencia comercial y operativa y un historial probado de impulsar el crecimiento en marcas icónicas de consumo.

“En los últimos cuatro años, ha sido clave en acelerar la innovación, ha llevado la marca Barcel a muchos países y establecido operaciones de manufactura en distintos continentes”, dijo.

Rodríguez Bas se compromete a seguir fortaleciendo una estrategia sólida al frente de Grupo Bimbo

Por su parte, Rafael Pamias destacó los logros de la panificadora más grande del mundo.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido juntos. A través de la innovación, la disciplina y un profundo compromiso con nuestros consumidores, nos mantuvimos como la empresa líder en nuestra industria. Estoy seguro de que el liderazgo y la visión de Alejandro continuarán posicionando a Grupo Bimbo como una empresa querida en los hogares de todo el mundo”, dijo.

En su primera declaración tras el nombramiento, Rodríguez Bas agradeció la oportunidad y la confianza depositada en el equipo para liderar a Bimbo.

“Asumo este desafío con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una estrategia sólida, alimentando un mundo mejor, impulsando el crecimiento con marcas poderosas, con un enfoque permanente en nuestros colaboradores, clientes y consumidores”, resaltó.

