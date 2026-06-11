La victoria (2-0) sobre Sudáfrica dejó sensaciones negativas en la afición tricolor, pero no al interior de la Selección Mexicana, o al menos, así lo manifestó Israel Reyes.

El lateral de la Selección Mexicana, quien debutó este día en una Copa del Mundo, asevera que lo importante, además de sumar de a tres, era demostrar de qué están hechos.

“Muy importante que era para nosotros empezar así, con el pie derecho. Se trataba de eso, creo que, la Selección no había ganado (en una inauguración) ¿cierto? Entonces, era importante para nosotros hacerlo así, era importante demostrar de qué estamos hechos también”, declaró el futbolista del América

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“Claro que hay mucho nerviosismo, muchas emociones que de repente nos sobrepasan, pero hoy creo que el equipo estuvo a la altura de la situación, e hicimos de gran manera”, agregó.

¡Gracias por todo, Incondicionales! 💚✨ 🇲🇽



Así se vivió el inicio de la Copa del Mundo desde el Estadio Ciudad de México 🏟🥳 #SomosMéxico pic.twitter.com/npbJxU2nNa — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Generar y concretar más es algo que faltó en este conjunto de Javier Aguirre, ante el equipo africano y Reyes acepta que aún falta mucho por mejorar en esta Copa del Mundo que recién inicia.

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“Tenemos que mejorar mucho eso, queremos ser un equipo más contundente y, bueno, de alguna forma también haber ganado nos da ese voto de confianza, nos bajó un poco los nervios que venían estando estas últimas semanas y nos da mucha emoción para todo el que viene también”, comentó.

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Ya piensan en Corea del Sur

Y la realidad es que el próximo reto no será nada sencillo. En los papeles, enfrentar a Corea del Sur podría ser el compromiso más complicado en la Fase de Grupos.

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“Hicimos el primer paso de tres, ahora, tenemos que estar con el foco en lo que viene, el siguiente partido, y te menciono, no va a haber ningún partido fácil para para nosotros”, concluyó el zaguero mexicano.