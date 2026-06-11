El Estadio Ciudad de México no fue el único protagonista de la inauguración en lograr una marca histórica en la Copa del Mundo. Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, festejó con una victoria su quinta presencia en el torneo.

Hace 40 años, el "Vasco" comenzó su historia en la Copa del Mundo como parte de la Selección Mexicana que jugó el Mundial del 86. En ese entonces, bajo las órdenes de Bora Milutinovic, Aguirre jugó los cinco partidos como titular. De hecho, desde que tomó las riendas del Tricolor por tercera vez, repitió hasta el cansancio que le ha dicho a sus jugadores que no hay mejor sentimiento que jugar una Copa del Mundo en casa.

Aguirre fue elegido como el técnico ideal para dirigir al Tricolor rumbo a este Mundial por su experiencia en el banquillo y la certeza de que transmitirá el carácter que necesitan los jugadores en el campo de juego.

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Javier Aguirre con la Selección Mexicana, durante el partido inaugural del Mundial de 2026 ante Sudáfrica - Foto:AFP

El "Vasco" ofrece la experiencia de haber participado como jugador, auxiliar y técnico. Su segunda Copa del Mundo la vivió como asistente técnico de Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 1994, tras retirarse como futbolista en Chivas un año antes. Ese fue el antes y el después en la carrera del "Vasco", que empezó su camino como director técnico.

Como cerebro del Tricolor, esta es la tercera Copa del Mundo que dirige. La primera vez fue en Corea-Japón 2002, donde sus estrellas eran Rafael Márquez, Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco. Lamentablemente, el recuerdo que queda es la dolorosa eliminación en octavos de final contra Estados Unidos.

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Javier Aguirre con la Selección Mexicana, durante el partido inaugural del Mundial de 2026 ante Sudáfrica - Foto: EFE

Su segunda oportunidad en el torneo de naciones más importante llegó ocho años después, en Sudáfrica 2010. Ya con la experiencia de haber dirigido equipos importantes en Europa, Aguirre llevó al Tri nuevamente a octavos de final, pero fue eliminado por Argentina con polémica incluida.

A sus 67 años, el "Vasco" dirigirá su quinta y probablemente última Copa del Mundo, pero lo hace con la misma pasión y carácter que mostró hace 40 años como jugador.

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La misión y el sueño sigue siendo el mismo: pasar de cuartos de final.