El titiritero, actor, dramaturgo y director de teatro, Carlos Converso (Córdoba, Argentina, 1947), recibirá la Medalla Bellas Artes 2026 mañana. Naturalizado mexicano, Converso cumple, además, 50 años de haber llegado al país.

“Prácticamente toda mi carrera la he hecho aquí. Es donde me formé como artista escénico y de títeres. Todo mi perfil, mi sello personal en lo que hago y produzco tiene que ver con mi estancia en México, con el público, tanto infantil como adulto. Ha sido fundamental; como a muchos, México es un país que me recibió muy generosamente”, asegura el actor, en entrevista.

Converso, quien ha trabajado en el teatro de títeres desde la década de 1970, señala que, “a diferencia de lo que uno podría pensar, con el auge y avance de la tecnología y la Inteligencia Artificial, tengo la impresión de que ha aumentado el público que consume teatro de títeres. Tendría que hacer la aclaración de que el teatro de títeres hoy en día no es —llamémosle— propiamente puro, sino que siempre está combinado con otros lenguajes. Vemos en el escenario actores, actores con máscaras, bailarines e incluso espectáculos mixtos complejos”.

El actor y dramaturgo Carlos Converso tiene más de 50 años de carrera y ha ganado una veintena de reconocimientos. Foto: Carlos Converso

Desde su percepción ha aumentado este tipo de espectáculos y el consumo del público familiar: “En ese sentido creo que ha habido un mayor conocimiento —en la medida en que se consume más— de las características de este espectáculo para apreciarlo como tal. Un rubro importante es el teatro de títeres para adultos, en el cual yo me he especializado; ha crecido bastante”.

Desgraciadamente, afirma, aún se considera este tipo de manifestaciones como un arte menor, que no está en la misma categoría del teatro de actores:

“Yo y muchos otros titiriteros hemos estado tratando de poner en primer plano al teatro de títeres y darle la autoridad que se merece y que pueda tratar cualquier tema como las demás manifestaciones artísticas”. Sin embargo, a Converso le parece que el público mexicano es receptivo al teatro de títeres: “No ha mermado, sino que ha subido su presencia. Quizá no en el grado que se desearía. Uno siempre piensa que quiere más, pero sí ha subido. Si vemos la cartelera, por ejemplo, de los teatros del Bosque, en cuanto a espectáculos para niños o jóvenes y adultos, siempre hay un porcentaje, por lo menos de un 30 o 40%, de espectáculos con títeres”.

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El actor y dramaturgo Carlos Converso tiene más de 50 años de carrera y ha ganado una veintena de reconocimientos. Foto: Carlos Converso

Reconocido con una veintena de premios, entre los que destaca el Rosete Aranda al mejor espectáculo de Títeres de 1984, Carlos Converso continúa: el reto es no caer en el engaño de competir con los medios audiovisuales, sino concentrarse en las posibilidades del teatro de títeres como expresión escénica viva.

La entrega de la Medalla en la categoría de Teatro será en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, al mediodía.

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