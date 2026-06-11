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Luego de asistir al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana por su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: “¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, luego del triunfo del combinado nacional.
Sheinbaum siguió el encuentro desde el deportivo ubicado en la GAM, donde celebró los goles de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 67, anotaciones que dieron a México el triunfo en el arranque de la justa mundialista organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
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Sheinbaum con la camisa puesta de la Selección Mexicana con el número 26 aprovechó mientras comenzaba el partido, para saludar a los simpatizantes, así como para hablar con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano Reynoso.
Este marcador pone a la Selección en el liderazgo del grupo.
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¿Por qué Sheinbaum no asistió a la inauguración?
Desde el año pasado, a presidenta Sheinbaum confirmó que no asistiría a la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la cual se realizó en el Estadio Banorte.
En mayo, la jefa del Ejecutivo federal regaló su boleto a una joven de Veracruz que eligió tras un concurso.
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bmc
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