La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de hacer un llamado a la violencia y sostuvo que, junto con sectores de la ultraderecha, existe un intento por proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México a unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su conferencia matutina, exhibió declaraciones del dueño de TV Azteca en las que plantea realizar acciones “más rudas” que las manifestaciones pacíficas para expresar inconformidades.

Aunque aclaró que no tiene pruebas para vincularlo directamente con las protestas recientes, cuestionó que promueva ese tipo de discursos en medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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“No tengo pruebas, pero digo que si los extremos se juntan...”, afirmó Sheinbaum al señalar que grupos radicales buscan aprovechar el escaparate internacional del Mundial para difundir la idea de que México atraviesa una crisis social.

“Los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo aseguró que desde el gobierno federal se observa una estrategia para magnificar los conflictos y transmitir al exterior una percepción negativa del país.

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“Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir: ‘miren qué mal está la situación en México’. Se quiere hacer parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad”, declaró.

A pesar de las movilizaciones magisteriales y de otros grupos, Sheinbaum garantizó que la inauguración del Mundial se hará conforme a lo planeado y reiteró que su administración no recurrirá a la represión para contener las protestas.

La Presidenta difundió parte de una conversación entre Salinas Pliego y la periodista Adela Micha, en la que el empresario afirmó que las manifestaciones pacíficas no generan resultados.

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“A lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. A lo mejor es necesaria presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífica, vale madre. Ya lo hicieron y no sirve para nada, tiene que ser más rudo”, expresó el empresario en el material presentado.

Sheinbaum Pardo consideró que dichas expresiones constituyen un llamado a la violencia y cuestionó que provengan de una figura que públicamente se identifica con la derecha política.

“¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México llama a la violencia? Porque eso es lo que dice ahí”, dijo.

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Tras los señalamientos de la Presidenta, el dueño de Grupo Salinas respondió con un mensaje en redes sociales en el que rechazó las acusaciones y arremetió contra el gobierno federal.

A través de su cuenta en X, Salinas Pliego ironizó sobre las versiones que lo vinculan con las movilizaciones magisteriales y afirmó que el país enfrenta problemas más graves.

El empresario sostuvo que se le pretende responsabilizar de la crisis política y social que enfrenta el país, al tiempo que lanzó críticas al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

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“Ahora resulta que, ante todo el caos que vive el país, las masacres, la inseguridad y el hartazgo de una población gobernada por un #NarcoRégimen aliado con el crimen organizado, indolente, inepto, mentiroso e incapaz… el responsable de todo es su papá, Ricardo Salinas”, escribió.

La Mandataria también hizo referencia a la participación de grupos de normalistas, los cuales transportaban objetos explosivos, en las movilizaciones de este lunes y destacó la actuación de la Policía de la Ciudad de México tras el aseguramiento de presuntos explosivos.

Mantiene diálogo con la CNTE

Respecto a las demandas del magisterio, Sheinbaum Pardo reiteró que no hay recursos suficientes para volver al esquema de pensiones previo a la reforma del ISSSTE de 2007, aunque aseguró que continuará el fortalecimiento de mecanismos como Pensionissste y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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“No hay suficientes recursos del Estado mexicano para poder regresar a una situación como la anterior”, afirmó, e insistió en que el diálogo con la CNTE permanece abierto a través de las secretarías de Gobernación y la de Educación Pública, así como del ISSSTE, cuyos titulares cuentan con toda su representación para negociar.

Dejó abierta la posibilidad de no acudir al Fan Fest programado en el Zócalo para la inauguración del Mundial de este jueves, al señalar que deberá mantenerse atenta al desarrollo de las protestas.

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