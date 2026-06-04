A solo unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, torneo histórico en el que México volverá a ser protagonista al albergar por tercera ocasión un partido inaugural, la batalla por la audiencia ya se juega fuera de la cancha.

En ese contexto, TV Azteca ha decidido mover sus piezas con fuerza y mandar un mensaje directo a su principal competidor, Televisa, al concretar uno de los fichajes más llamativos en la televisión mexicana rumbo al Mundial.

La televisora del Ajusco sorprendió al incorporar a Facundo, reconocido conductor y comediante, quien recientemente había regresado a Televisa en 2025 como parte de La Casa de los Famosos México.

Lee también André Jardine deja abierta la puerta para dirigir otro club de la Liga MX

Sin embargo, su estancia fue breve, pues ahora vuelve a TV Azteca, empresa con la que ya había colaborado anteriormente, para integrarse a la cobertura del máximo torneo de la FIFA.

Durante la reciente transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Serbia, encabezada por Christian Martinoli y Luis García, Facundo hizo una sorpresiva aparición en el palco. Fiel a su estilo, aprovechó el momento para bromear al "entregar" su currículum y pedir otra oportunidad en la televisora, desatando risas y especulaciones sobre su regreso.

Lee también Efraín Juárez no continuará en Pumas por desacuerdos con la directiva auriazul

Tras recibir las habituales burlas de la dupla estelar en las transmisiones de la Liga MX y la Selección Mexicana, finalmente se confirmó su incorporación al equipo para el Mundial de 2026. De esta manera, Facundo volverá a formar parte de la cobertura, tal como lo hizo en Rusia 2018, marcando su regreso a la señal de TV Azteca en una Copa del Mundo.