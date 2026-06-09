Nación | 09-06-26 | 15:38 | Actualizada | 09-06-26 | 15:38 |

La presidenta de México, , recibió al director ejecutivo del banco estadounidense , Jamie Dimon, en Palacio Nacional.

A través de X, la mandataria federal informó que durante el encuentro conversaron acerca de las perspectivas económicas del país, la fortaleza de la economía nacional y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.

“En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial. Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, publicó.

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En las últimas semanas, empresarios se han reunido con las autoridades del gobierno de México de cara a la revisión del T-MEC, así como de promoción de inversiones en el país por parte del gobierno federal.

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dft/bmc

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