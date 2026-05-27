La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el inicio de las conversaciones formales con Estados Unidos sobre el T-MEC.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo previó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se una a estas conversaciones, luego de que no se concretara un encuentro programado para ayer.

"Hoy inicia diálogo y va a ser muy buen diálogo con Secretaría de Economía, del equipo que también nombramos; el que va a ser el embajador en Estados Unidos, que ya está nombrado como embajador. Pronto se va a ir Roberto Lazzeri (...)", dijo la Mandataria federal.

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Destacó que participan empresarios de México y otros sectores nacionales, así como empresarios de Estados Unidos.

"Y el día de ayer por la noche el embajador Greer habló con el secretario Ebrard. Lo llamó el día de hoy a gabinete el presidente Trump, eso fue lo que mencionaron.

"Entonces todavía está viendo si participará en estos días, pero de todas maneras va a estar atento, incluso van a tener una reunión por Zoom", explicó.

"Yo ya me reuní con él", dijo al señalar que "vienen más reuniones".

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