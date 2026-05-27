La primera ronda formal de negociaciones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el 28 de mayo.

Por la mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, escribió en su red social X, que el grupo de técnicos de la representación comercial estadounidense llegarán a la Ciudad de México hoy miércoles, pero los trabajos empezarán hasta el jueves.

Aunque la Secretaría de Economía dijo hace unos días que sería del 27 al 29 de mayo, la dependencia explicó que será el jueves cuando iniciarán las reuniones de los grupos de técnicos de los gobiernos mexicano y estadounidense, las cuales concluirán el viernes.

En un comunicado, la dependencia del gobierno mexicano aseguró que se inician negociaciones formales “para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región”.

Refirió que la delegación estadounidense será acompañada por una importante representación de Congresistas bipartidistas del Comité de medios y árbitros (Ways and Means) así como de 60 empresarios de distintos sectores.

Por separado, la Representación Comercial de Estados Unidos dijo que del 28 al 29 de mayo, el representante adjunto de Comercio, el embajador Jeff Goettman, encabezará una delegación estadounidense en Ciudad de México para la primera ronda de negociación bilateral con México.

Afirmó que los temas a tratar serán seguridad económica y reglas de origen para bienes industriales clave.

Expuso que la segunda ronda será del 16 al 17 de junio en Washington, D.C., e incluirá temas de agricultura y competencia en igualdad de condiciones. La tercera ronda se realizará en Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

En un primer momento la Secretaría de Economía dijo que el jueves cuando llegaría a la Ciudad de México el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien se reuniría con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sin embargo, este miércoles el gobierno estadounidense dio a conocer que quien encabezará la delegación será Goettman y no Greer.

Lee también T-MEC mantiene en vilo inversiones automotrices; industria confía en alcanzar meta de 4 millones de vehículos

Esta es la tercera vez que se habla de ronda de negociaciones en este año. Los dos primeros encuentros --de mediados de marzo y de abril—se denominaron rondas de negociación, en un primer momento, pero se dijo que se conocerá como ronda formal esta reunión de mayo.

¿Qué abordarán en primera ronda formal de negociaciones México-EU?

De acuerdo con el secretario de Economía entre los temas que se abordarán están: reglas de origen, sustitución de importaciones, reducir la dependencia de los insumos asiáticos. Además de que se pedirá la reducción de los aranceles al acero y aluminio.

Hace unos días, Ebrard dijo que México plantea “que haya una coherencia en las reglas de origen. O sea, si México tiene reglas, por ejemplo, la industria automotriz, ¿por qué los demás países que exportan a Estados Unidos no?”,

Lee también Ebrard enfría expectativas sobre el T-MEC, revisión comercial se perfila para negociaciones más largas

Agregó que si “va a haber dos sistemas y el sistema con reglas de origen altas es carísimo para las propias empresas de Estados Unidos. Entonces, si se va a organizar un nuevo sistema comercial, en síntesis, como parece ser la intención de la administración actual, basada en aranceles más reglas de origen, lo que nosotros buscamos es que México tenga la mejor condición en razón del argumento de la integración de las dos economías”.

Después de esta reunión se espera que la siguiente ronda se lleve a cabo en Washington, D.C., lo que sería el encuentro trilateral previo a la revisión del T-MEC, del 1 de julio próximo, en el que México, Canadá y Estados Unidos deben participar, a pesar de que en estas primeras rondas no están incluidos los canadienses.

Lee también Sheinbaum defiende acuerdo con la UE; descarta choque con revisión del T-MEC

Para Ebrard hay altas probabilidad de que la revisión se haga de manera anual, además de que agregó “no tenemos prisa” por alcanzar una resolución definitiva en torno al T-MEC.

Aunque también dijo que “tampoco podemos arrastrar los pies porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc