Ricardo Trevilla Trejo informó que la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) ha asegurado 22 mil 413 armas, lo que representa el 79% del total a nivel nacional, así como 192.7 toneladas de droga. También destacó que han detenido a 42 mil 766 generadores de violencia, lo que ha permitido que los homicidios dolosos y delitos de alto impacto disminuyeran.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, el secretario de Defensa señaló que han localizado 2 mil 325 laboratorios de metanfetaminas y áreas de concentración, los cuales eran capaces de producir hasta 17 toneladas al año. Precisó que no han encontrado laboratorios de fentanilo en México.

“¿Cómo se hizo? Mediante el despliegue de bases de operaciones en áreas rurales, de zonas de difícil acceso, rutas, puntos de concentración y áreas con indicios de actividad. Y también, por supuesto, con el empleo de medios tecnológicos con sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y con el fortalecimiento de los procesos de inteligencia en los mandos territoriales”, expresó.

Lee también Harfuch garantiza investigación a funcionarios "sin importar partido político"; reporta disminución de 49% en homicidio

El funcionario explicó que hay 107 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) desplegados en todo el país; 50 mil de ellos están adiestrados para apoyar a la seguridad pública. Trevilla Trejo indicó que dan prioridad a los ocho estados que concentran más homicidios dolosos, como Sinaloa.

En dicha entidad, se han detenido a 2 mil 263 generadores de violencia, 14 relevantes como: El “200”, “Pelón”, “El Mero”, “Drácula”, “Burra”, “Chavo Félix” (yerno de El Mayo Zambada), “Contador”, “Jando”, “Güerito Canobbio”, “Perris”, “Tico”, “El 30”, “Mantecas” y “Chinacate”.

También mencionó que en Sinaloa se han asegurado 28.6 toneladas de drogas, 4 mil 414 armas y 2 mil 214 laboratorios y áreas de concentración. Se han realizado 40 mil acompañamientos a las fiscalías estatales por parte de la Fiscalía General de la República, de tal manera que en esta entidad se han realizado 771 órdenes técnicas de investigación y órdenes de aprehensión.

Lee también Segob celebra entrega de más de 10 mil armas en programa de desarme; resalta estrategia de atención a las causas

Por otro lado, Trevilla Trejo explicó que en el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Jalisco se han realizado distintas actividades para garantizar la seguridad, como el despliegue de miles de elementos de la Defensa, aseguramiento de drogas, armas y han fortalecido a policías con armas de uso exclusivo del Ejército.

En Jalisco, destacó las detenciones de: El “Chava”, “Alemana”, “Don Rodo”, “Mane”, “Cmte. Lastra”, “Viejillo”, “Tito”, “Manotas”, “Delta 1”, “7”, “Nino”, “Tía Lupe”, “Uber”, “Charly”, “El Mencho”, “Tuli” y “Güero conta”.

“El mismo Mencho, detenido y posteriormente falleció el 22 de febrero en Tapalpa. El Tulio, operador financiero, y logístico de Cartel de Jalisco Nueva Generación, el responsable del control interno de armamento, ocultamiento de droga para El Mencho. Él fue abatido y era el que ofrecía 20 mil pesos por cada soldado que asesinara a ese grupo delictivo durante esa operación”, explicó.

Lee también Tras movilizaciones, CNTE y gobierno van por reanudar diálogo este miércoles; SEP garantiza "respeto absoluto" a manifestación

El secretario indicó que se ha privilegiado mucho el programa de modernización de equipo de inteligencia e investigación tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano. Destacó la implementación de equipos para detección de vehículos aéreos no tripulados, sistemas de denuncias en la dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional. Así como equipos de radiocomunicación con capacidad de telefonía y comunicaciones cifradas, aeronaves, pilotadas a distancias, radios multibanda y sistemas satelitales.

“Se asignó 91 generales, 506 jefes, 4 mil 69 oficiales y 35 elementos de tropa. Se eligió ese personal, es el personal que tiene las mejores características para la función policiaca y en el Colegio Militar se han graduado de 570 oficiales de la Guardia Nacional. Hoy día están estudiando mil 354 cadetes que serán designados a esta corporación”, informó.

Además, explicó, se organizaron nuevas fuerzas operativas, se integró la Fuerza Especial Conjunta con 4 mil elementos que integran el cuerpo de fuerza especial hacia la Brigada de Fusileros Paracaidistas. De este grupo se seleccionaron a los mejores 180 elementos, quienes pasaron los exámenes más detallados de tipo emocional, psicológico, físico, y recibieron una capacitación especializada. A dicha fuerza también se le asignaron aeronaves, helicópteros, vehículos terrestres y drones de última generación.

Lee también Desfilan políticos ante la FGR por caso Rocha Moya

“Muchos de ellos participaron en la detención de delincuentes, generadores de violencia de alto nivel como Ovidio Guzmán y El Mencho. Todo eso se ha integrado en un solo organismo”, recordó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

em/apr