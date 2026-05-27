La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han decomisado e intercambiado más de 10 mil armas de fuego como parte de la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, impulsada por el gobierno federal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Durante la presentación de avances de la estrategia de atención a las causas de la violencia, la funcionaria destacó que el programa permite a la población entregar armas de manera anónima a cambio de dinero en efectivo, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir hechos violentos en las comunidades.

Rodríguez señaló que estas acciones forman parte de una política integral enfocada principalmente en niñas, niños y jóvenes, mediante programas educativos, deportivos, culturales y sociales para alejarlos de conductas antisociales y actividades delictivas.

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La titular de Gobernación subrayó que el gobierno federal trabaja en las 32 entidades del país para ampliar oportunidades educativas y garantizar el acceso de los jóvenes a la escuela, el deporte y la cultura.

En ese sentido, afirmó que más de 6 mil jóvenes han regresado a las aulas y más de 17 mil han recibido apoyos de programas como Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Asimismo, destacó que mediante actividades deportivas y recreativas impulsadas por la Comisión Nacional del Deporte (Conade), alrededor de 691 mil niñas, niños y jóvenes han participado en disciplinas como fútbol, ajedrez, taekwondo, voleibol y boxeo.

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La secretaria añadió que, a través de las Ferias de Paz y los programas sociales implementados en colonias y comunidades prioritarias, el gobierno ha brindado más de 6.6 millones de servicios y trámites, además de entregar documentos de identidad y apoyos sociales.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la estrategia de atención a las causas busca reconstruir el tejido social y recuperar la confianza de la población en las autoridades, especialmente entre las juventudes del país.

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