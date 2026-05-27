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El verde olivo se convirtió en uno de los tonos favoritos del año gracias a su vibra elegante, minimalista y fácil de combinar. A diferencia de otros colores más vibrantes, este tono funciona perfecto tanto para un look clean girl como para algo más divertido y creativo. La mejor parte es que hay muchísimas formas de llevarlo.
Si quieres salir del clásico nude o del rojo de siempre, aquí van cinco diseños de uñas verde olivo que definitivamente vas a querer guardar para tu próxima cita en el salón.
1. Verde olivo con detalles mini y acabado glossy
El primer diseño mezcla distintos tonos de verde con pequeños detalles como puntos, estrellas y acabados brillosos. La combinación entre uñas lisas y nail art minimalista hace que la manicura se vea divertido sin perder elegancia. Perfecto para quienes quieren algo creativo pero fácil de usar todos los días.
2. Verde olivo monocromático
Minimalista, limpio y sofisticado. Las uñas completamente verdes son la prueba de que a veces menos, es más. El acabado ultrabrillante eleva el tono oliva y lo convierte en una opción elegante que combina prácticamente con cualquier outfit.
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3. French manicure oliva
Una versión mucho más moderna del clásico french. Aquí, las puntas verdes sustituyen el tradicional blanco para darle un toque más cool y discreto a la manicura. Es ideal si quieres entrarle a la tendencia sin llevar un diseño demasiado llamativo.
4. Uñas verde oliva con polka dots + ojo de gato
Los lunares regresaron, pero ahora en versión manicure. Este diseño mezcla una base verde salvia con pequeños puntos más oscuros que le dan un aire retro y muy aesthetic. Además, es de esos nail arts que automáticamente hacen que tus fotos se vean más Pinterest, con el acento "cat eye".
5. Rosa y verde
Si quieres algo más girly, este diseño es para ti. La combinación entre base natural, puntas verde oliva y pequeñas estrellas rosa nude crea un efecto súper cute y muy Y2K. Perfecto para quienes aman los detalles más delicados, pero con personalidad.
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