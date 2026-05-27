El popular grupo surcoreano BTS sorprendió a sus seguidores mexicanos al lanzar un video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional, donde los integrantes se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la promoción de su gira mundial "ARIRANG".

Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistieron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, y en el material se muestra la emoción de los integrantes del grupo desde que entran al recinto histórico.

Tomaron fotos en el interior del Palacio, de sus imponentes murales y cuando se acercaron al balcón desde donde saludaron a sus fans, el impacto que sintieron al escuchar la emoción de las ARMY mexicanas que atascaron la plancha del Zócalo, quedó grabado para siempre.

Uno de los momentos entre la agrupación y la mandataria mexicana fue cuando le pidieron que se uniera a la selfie.

"Puede el presidente unirse a nuestra selfie".

Dicha visita se realizó el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

BTS reveló la noticia mediante una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

La agrupación visitó el Museo Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli —reconocido por haber sido el estudio de Diego Rivera— y la Arena México, donde presenciaron una función de lucha libre mexicana.

La visita de BTS a México se convirtió rápidamente en un fenómeno viral que generó gran impacto entre el ARMY mexicano, además de mostrar una cercana interacción con Claudia Sheinbaum, quien incluso prometió el regreso del grupo al país.

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Cuando la banda se despidió de la presidenta de México, quedó pactada una próxima cita para el 2027.

La gira mundial "ARIRANG" representa el esperado regreso de BTS a los escenarios, luego de que sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, una pausa que mantuvo a millones de seguidores atentos al regreso de una de las agrupaciones más influyentes del K-pop a nivel mundial.

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