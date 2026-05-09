Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes más carismáticos de la banda surcoreana BTS, compartió con sus seguidores en redes sociales, cómo la está pasando en México, donde esta noche ofrecerán su segundo concierto como parte de su gira mundial "ARIRANG".

V, asistió al Palacio Nacional, saludó, junto con sus seis compañeros a la presidenta de México Claudia y desde uno de los palcos del recinto recibió la calurosa bienvenida de sus fans.

También compartió una foto frente a la pintura "Alegoría de la Constitución de 1857", pintada por el artista mexicano Petronilo Monroy. La obra personifica a la Patria mexicana sosteniendo la Constitución de 1857, simboliza el nacionalismo pictórico de la época.

La pintura se encuentra en el Recinto Parlamentario dentro de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

V también compartió una foto del mural "La Epopeya del Pueblo Mexicano" pintado por Diego Rivera, el cual se encuentra en el cubo de la escalera principal del Palacio Nacional.

El integrante de la agrupación, que hoy ofrecerá el segundo de sus tres conciertos en la Ciudad de México, también compartió varias instantáneas en la Cuadra San Cristóbal, una obra icónica diseñada por el arquitecto mexicano Luis Barragán.

La propiedad original está ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México; la estructura presenta los característicos muros de colores vibrantes y los espacios ecuestres diseñados por Barragán en la década de 1960.

"Sin cilantro, por favor", escribió como título de sus publicaciones, un guiño a la cultura mexicana.

Además, V eligió canciones de artistas mexicanos para musicalizar varios de sus estados en Instagram: Luis Miguel, con "No me platique más", José José, con "Buenos días amor", y Natalia Lafourcade con "Soledad y el mar".

Kim Taehyung y su elección de música mexicana durante su estancia en la CDMX.

La agrupación surcoreana se dio una escapada a la Arena México para disfrutar de un espectáculo de Lucha libre; Místico, quien protagonizó la pelea estelar salió al ring con una bata que decía "BTS".

Kim Taehyung nació el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea del Sur, y aemás de ser vocalista y bailarín en el grupo, se destaca por su voz profunda de barítono y su faceta como actor y modelo.

El tour "ARIRANG" promociona su nuevo álbum de estudio titulado Arirang, lanzado el 20 de marzo de 2026.

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