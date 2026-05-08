Una legión de combate tomó el escenario del Estadio GNP a las 20:12 horas, encabezada por un guerrero solitario rodeado de humo rojo y seguido de varios grupos de figuras vestidas de negro.

Los lights stick bañaron las gradas de rojo para la presentación de BTS en la primera noche que compartieron con sus 50 mil fans. Entre bailes y pirotecnia Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook cantaron cuatro canciones antes de saludar a sus fieles ARMY.

V, Jin, Jimin, Suga, Jungkook y J Hope, junto con RM alborotaron con “Dynamite”. Foto: AFP

“México, ¡dame un grito! Esta es la primera noche aquí, hagamos que valga la pena. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes, ¡disfrútenlo!”, dijeron ayer los idols en conjunto.

Una plataforma circular se elevó del centro de la tarima para que los surcoreanos cantaran mientras giraba 360°. Posteriormente, bajaron y se separaron por las cuatro esquinas del escenario para “They don’t know about us”.

Las ARMY dieron identidad de héroes nacionales a sus ídolos. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

El ambiente cambió con la llegada “SWIM”. Luego, los bailarines acompañaron a la banda para “Merry go round”. Luego, los tambores de guerra anunciaron a dos nuevas legiones de bailarines: una roja y otra azul, que marcharon hasta el centro de la tarima para formar el escudo nacional de Corea del Sur.

Tras este poderoso mensaje enalteciendo sus raíces, el concierto prosiguió con “2.0” y “NORMAL”, tras las que la agrupación aprovechó para decir: “México, disfruta sin celulares”.

Horas antes del show, las filas de acceso se formaron. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

“FYA” y “Fire” incendiaron el lugar entre pirotecnia, mientras miles de luces se movían al compás de la música en las gradas y pista.

“ARMY de Ciudad de México están que arden, no paren”, dijeron.

Para “Body to body” las dos banderas más importantes de la noche, la de las ARMY y la de Arirang, aparecieron en el escenario, que, junto a bailarines, simularon un desfile durante “IDOL”.

Al ritmo de “Come over”, los cantantes lucieron playeras en las que se leía “Mexico City” tanto en inglés como en español y coreano.

Las ARMY se entregaron distintos regalos entre ellas. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

“Desde ayer que fuimos a Palacio Nacional y vimos su pasión, no queremos dejarlos fuera de nuestras giras nunca. Los ARMY de México siempre son los más apasionados. Los amamos”, gritaron.

Cantaron “Butter” a capela y una de las más esperadas, “Dynamite”, que no necesitó pirotecnia o bailarines, solo a los siete integrantes en una coreografía perfecta, al igual que otras que le precedieron como “Please”.

Dominó el ingenio en el diseño de los souvenirs. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

La última canción fue “Into the sun”, con una luz amarilla y la promesa de que México nunca volverá a quedar fuera de una gira.

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