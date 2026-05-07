Illya Guadalupe Haro Sánchez, la secretaria de Cultura de Tijuana que fue señalada a principios de la semana de no dar “las condiciones mínimas necesarias para garantizar la adecuada organización” de la Feria del Libro de Tijuana 2026, renunció a su cargo ayer miércoles, tal como informó el propio Alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, quien no sólo confirmó la renuncia de la funcionaria pública, además garantizó que la Feria del Libro de Tijuana “se va a llevar a cabo sí o sí”.

Un día después de que la Unión de Libreros de Tijuana, que organiza la Feria en coordinación con la Secretaría de Cultura de Tijuana, emitió un comunicado en el que daba a conocer la cancelación de la feria que está prevista entre el 22 y el 31 de mayo, entre otras cosas, por “la falta de definiciones y avances” de parte de la Secretaría de Cultura de Tijuana, dirigida por Illya Haro, instancia encargada de la conducción operativa del proyecto.Pero también se señaló que la cancelación era porque “persisten problemáticas críticas” como la inexistencia de un convenio formal vigente para la edición 2026, la falta de información clara y verificable respecto al presupuesto del proyecto y la ausencia de avances logísticos indispensables, incluyendo la adquisición de boletos para autores invitados.

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A la par, se dieron a conocer denuncias contra Illya Guadalupe Haro Sánchez ante la Sindicatura por “acoso laboral y hostigamiento” que interpusieron diversos funcionarios entre enero y marzo de 2026.

La suma de esto, que incluyó la exclusión de la Unión de Librerías de Tijuana de los procesos de planeación y toma de decisiones de la Feria del Libro de Tijuana, llevaron a la renuncia de la funcionaria.

El Alcalde de Tijuana confirmó la renuncia de la funcionaria pública este miércoles 6 de mayo en conferencia de prensa. “El día de hoy (miércoles 6 de mayo de 2026), la Secretaria ya presentó su renuncia, Illya Haro, la presentó, me (la) dirigió a mí. Y ya estoy por proponer. Ahorita estamos revisando ya la propuesta de quién va a ser el titular o la titular de la Secretaría de Cultura”.

Sin embargo, el propio alcalde explicó que Haro renunció porque tiene “otros proyectos”.

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melc