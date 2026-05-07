Legisladoras españolas se lanzan contra Isabel Díaz Ayuso tras su visita a México; elogian a Sheinbaum y lanzan flores al país

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La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, , a México continúa generando reacciones en el ámbito político internacional.

Ahora, un grupo de legisladoras españolas expresó públicamente su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, lanzó elogios a su liderazgo y criticaron a Ayuso.

Por medio de la plataforma X, circulan videos sobre los dichos de las diputadas en la Asamblea de Madrid.

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Legisladoras españolas se lanzan contra Isabel Díaz Ayuso

En el primer video, compartido por la cuenta @publico_es, se escucha a la diputada Manuela Bergerot, del partido Más Madrid, criticar a Isabel Díaz Ayuso, pues “hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador medieval en pleno siglo XXI”.

“Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial. México es un país soberano que merece respeto”, expresó.

Aunado a ello, llamó “vividora” a la presidenta de la Comunidad de Madrid y lanzó flores a la experiencia académica de la Mandataria mexicana. “Les digo una cosa, más quisiera la vividora Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum”.

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“México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos le cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo en España”, añadió.

Por su parte, en un video difundido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la legisladora Mar Espinar aseguró que “Ayuso se va a México de vacaciones con el dinero de todos”.

En tanto, pidió disculpas a los mexicanos “por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo”.

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Aunado a ello, lanzó un dardo al productor español Ignacio Cano. “A los únicos madrileños que ha ido a representar a México la señora Ayuso son a ella misma y al señor Nacho Cano”.

¿Quién es Isabel Díaz Ayuso y qué dijo sobre México?

Según la plataforma de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó la carrera de Periodismo y consiguió un Diploma de Estudios Avanzados. Posteriormente, complementó su preparación académica con una maestría en Comunicación Política y Protocolo.

Actualmente se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la política española actual, al combinar su formación en periodismo con una carrera en constante ascenso dentro del Partido Popular.

El pasado 4 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó críticas a modelos que, a su juicio, frenan la iniciativa individual y el crecimiento.

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Durante un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de España en México, Isabel Díaz Ayuso destacó la importancia de que los sectores público y privado trabajen de manera conjunta. Además, lanzó una crítica a lo que denominó una “igualdad mal entendida”, al considerar que puede afectar el desarrollo individual.

La funcionaria española sostuvo que las oportunidades deben responder a la diversidad de cada persona. “Cuando todo esté igualado, malo, porque no hay dos personas iguales […] Cada uno somos único e insustituible y cada uno, por tanto, tiene que encontrar sus opciones en la vida”, expresó.

En tanto, sin mencionar directamente a Sheinbaum, Ayuso criticó a ciertos liderazgos políticos: “Hay quienes especialmente con sus discursos gustan de multiplicar la pobreza para después criticar a la riqueza (…) o para provocar una lucha de clases”.

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