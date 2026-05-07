El calendario escolar de la SEP podría tener modificaciones importantes este 2026.

Las vacaciones de verano concentran uno de los picos más altos de turismo nacional. Foto: Freepik

La discusión comenzó luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informara sobre la realización de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas - encuentro que se llevará acabo este jueves 9 de mayo- en el que se revisarán medidas especiales para distintos estados del país.

¿Qué cambios tendría el calendario escolar SEP 2025- 2026?

Entre las modificaciones que se encuentran sobre la mesa está la suspensión de clases presenciales durante algunos partidos del Mundial 2026, ajustes en horarios escolares por la ola de calor y la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar en ciertas entidades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañada de Giovani Gutiérrez y Gabriela Cuevas; presentación de festivales futboleros, en Coapa, Culhuacán, alcaldía Coyoacán. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

También se contempla implementar clases en línea en estados donde las condiciones climáticas o la movilidad representen un problema para alumnos y docentes.

Las medidas no serían iguales en todo México, ya que dependerán de las necesidades y situaciones específicas de cada entidad.

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Mundial 2026 podría modificar clases en varios estados

México será sede de la Copa del Mundo 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, situación que ya comenzó a generar preocupación entre autoridades locales por el aumento en movilidad, tráfico y concentración de personas durante los partidos.

Foto: Civitatis

Las entidades que albergarán encuentros mundialistas son Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de Mexico. Ante este panorama, gobiernos estatales y autoridades educativas plantearon alternativas para evitar afectaciones en escuelas y traslados.

Entre las opciones analizadas aparecen las clases virtuales y el adelanto de las vacaciones de verano, programadas oficialmente para iniciar el 15 de julio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya había propuesto suspender clases presenciales y promover home office durante los días de partidos mundialistas, medida que continúa en análisis.

Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que se evalúa suspender actividades escolares cuando juegue la Selección Mexicana para que estudiantes y familias puedan seguir los encuentros.

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¿Cuántos descansos le quedan al ciclo escolar 2025-2026?

Mientras se definen posibles modificaciones, el calendario oficial de la SEP mantiene las siguientes suspensiones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

En mayo aún restan descansos importantes, como: el viernes 15 por el Día del Maestro y el viernes 29 por sesión del Consejo Técnico Escolar.

Día del Maestro 2026. Foto: Pixabay

Para junio, la suspensión programada será el viernes 26 por Consejo Técnico Escolar.

En julio, el viernes 3 se realizará el registro de calificaciones y el martes 15 está marcado como el inicio oficial de las vacaciones de verano.

Sin embargo, estas fechas podrían cambiar si las autoridades educativas aprueban ajustes extraordinarios en algunas entidades del país.

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