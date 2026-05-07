Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estas son las ofertas especiales de este 7 de mayo

¡Los apasionados de los espectáculos en vivo están de suerte! Pues este jueves 7 de mayo Ticketmaster México ha activado una nueva edición de su promoción semanal de 2x1.

Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en decenas de shows alrededor de todo el país y es perfecta para armar un plan que sale de lo común de lunes a jueves o en fin de semana.

La promoción abarca una gran variedad de espectáculos, como obras de teatro, conciertos, eventos familiares, deportivos y especiales; lo que asegura que todos encuentren algo que sea de su interés. Por ello, aquí te dejamos algunos de los eventos para los que aplica la promoción solo HOY, 7 de mayo.

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Ticketmaster lanza 2x1 en sus boletos este jueves 7 de mayo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL y Captura de pantalla

¿Qué espectáculos y eventos tienen 2x1 este jueves 7 de mayo?

Conciertos

Cris MJ - Auditorio Banamex

Kenia Os - Estadio Borregos

Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros

Matisse - Auditorio Nacional

Espinoza Paz - Auditorio Nacional

Elefante - Auditorio Nacional

Alex Soto - El Cantoral

Sebastián Yatra - Auditorio Banamex

Alizée - La Maraka

Reyli Barba - Auditorio Nacional

Kalimba - La Maraka

Mau y Ricky - Teatro Metropólitan

La Sonora Santanera - La Maraka

La La Love Yoy - Auditorio Nacional

Carlos Macías - El Cantoral

Guadalupe Pineda - Teatro Metropólitan

Bala - Foro Corona Monterrey

Despechadas - Auditorio Nacional

Edith Márquez - Auditorio Nacional

Adán Sámano - El Cantoral

Francisco Céspedes - La Maraka

Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional

Angélica María y Enrique Guzmán - Auditorio Nacional

One Vision of Queen - Pepsi Center

Alex Ubago - Teatro Diana

Martín Valverde - Escenario GNP Seguros

Viva Suecia - Lunario del Auditorio Nacional

Liverpool Legends - Auditorio Nacional

Bad Bunny x Musical Garden - Teatro Xola Julio Prieto

Entre otros...

Obras de Teatro

Argan - Foro A Poco No

El Fantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes

Invierno - Teatro Sergio Magaña

Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés

MentiDrags - Teatro Aldama

Ojos, lengua, sesos - Teatro Benito Juárez

Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

12 princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto

Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro virginia Fábregas

El diario de un loco - Teatro Hidalgo

El sótano - Teatro Fernando Soler

La nota - Nuevo Teatro Libanés

Matilda El Musical - Centro Cultural Teatro I

Mentiras El Musical - Teatro Aldama

Crisis para principiantes - Teatro Rafael Solana

Los marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto

Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo

Pedro y Julián - Teatro Benito Juárez

Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia

El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán

¡Oh, Karen!: La historia de una gata - Teatro Xola Julio Prieto

Jo Jo Jorge Falcón - La Maraka

Hasta que la mafia nos separe - Teatro Xola Julio Prieto

Asesinato para dos - Teatro Milán

Oliver Twist - Teatro San Jerónimo Independencia

Yo no soy de aqui: Una historia sobre aprender a volar - Teatro Sergio Magaña

Entre otros...

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Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Eventos familiares

Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña

Hansel y Gretel- Teatro Tepeyac

Paw Patrol - Centro Cultural Teatro II, Escenario GNP Seguros y Teatro Galerías

La Sirenita - Teatro Tepeyac

Magos Joe y Moy - Foro Red Access

Cenicienta - Teatro Tepeyac

Los hombres lobo viven en mi closet - Teatro Benito Juárez

Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac

Eventos especiales

Sala del Terror: "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere

Clue - Teatro Centenario Coyoacán

Circo Atayde Est. 1888 "Les clowns" - Centro Cultural Teatro II

Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access

Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

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