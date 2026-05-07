Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estas son las ofertas especiales de este 7 de mayo

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¡Los apasionados de los espectáculos en vivo están de suerte! Pues este jueves 7 de mayo Ticketmaster México ha activado una nueva edición de su promoción semanal de 2x1.
Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en decenas de shows alrededor de todo el país y es perfecta para armar un plan que sale de lo común de lunes a jueves o en fin de semana.
La promoción abarca una gran variedad de espectáculos, como obras de teatro, conciertos, eventos familiares, deportivos y especiales; lo que asegura que todos encuentren algo que sea de su interés. Por ello, aquí te dejamos algunos de los eventos para los que aplica la promoción solo HOY, 7 de mayo.
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¿Qué espectáculos y eventos tienen 2x1 este jueves 7 de mayo?
Conciertos
- Cris MJ - Auditorio Banamex
- Kenia Os - Estadio Borregos
- Los Tigres del Norte - Estadio GNP Seguros
- Matisse - Auditorio Nacional
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Elefante - Auditorio Nacional
- Alex Soto - El Cantoral
- Sebastián Yatra - Auditorio Banamex
- Alizée - La Maraka
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- Kalimba - La Maraka
- Mau y Ricky - Teatro Metropólitan
- La Sonora Santanera - La Maraka
- La La Love Yoy - Auditorio Nacional
- Carlos Macías - El Cantoral
- Guadalupe Pineda - Teatro Metropólitan
- Bala - Foro Corona Monterrey
- Despechadas - Auditorio Nacional
- Edith Márquez - Auditorio Nacional
- Adán Sámano - El Cantoral
- Francisco Céspedes - La Maraka
- Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional
- Angélica María y Enrique Guzmán - Auditorio Nacional
- One Vision of Queen - Pepsi Center
- Alex Ubago - Teatro Diana
- Martín Valverde - Escenario GNP Seguros
- Viva Suecia - Lunario del Auditorio Nacional
- Liverpool Legends - Auditorio Nacional
- Bad Bunny x Musical Garden - Teatro Xola Julio Prieto
- Entre otros...
Obras de Teatro
- Argan - Foro A Poco No
- El Fantasma de la Ópera - Teatro de los Insurgentes
- Invierno - Teatro Sergio Magaña
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- MentiDrags - Teatro Aldama
- Ojos, lengua, sesos - Teatro Benito Juárez
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro virginia Fábregas
- El diario de un loco - Teatro Hidalgo
- El sótano - Teatro Fernando Soler
- La nota - Nuevo Teatro Libanés
- Matilda El Musical - Centro Cultural Teatro I
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- Crisis para principiantes - Teatro Rafael Solana
- Los marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo
- Pedro y Julián - Teatro Benito Juárez
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia
- El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán
- ¡Oh, Karen!: La historia de una gata - Teatro Xola Julio Prieto
- Jo Jo Jorge Falcón - La Maraka
- Hasta que la mafia nos separe - Teatro Xola Julio Prieto
- Asesinato para dos - Teatro Milán
- Oliver Twist - Teatro San Jerónimo Independencia
- Yo no soy de aqui: Una historia sobre aprender a volar - Teatro Sergio Magaña
- Entre otros...
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Eventos familiares
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Hansel y Gretel- Teatro Tepeyac
- Paw Patrol - Centro Cultural Teatro II, Escenario GNP Seguros y Teatro Galerías
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Magos Joe y Moy - Foro Red Access
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Los hombres lobo viven en mi closet - Teatro Benito Juárez
- Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
Eventos especiales
- Sala del Terror: "La experiencia nunca fue tan real" - Foro Polanco Moliere
- Clue - Teatro Centenario Coyoacán
- Circo Atayde Est. 1888 "Les clowns" - Centro Cultural Teatro II
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access
- Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y asegurar tus boletos en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
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