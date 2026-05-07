Ante la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se lanzó contra el PAN por apoyar a “una adoradora” de Hernán Cortés, aunque aseguró que hay libertad de expresión y manifestación.

En la conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional se mostró a Hernán Cortés como un "feminicida" que “no merece reivindicación alguna”.

Sheinbaum Pardo acusó “poco conocimiento” de la española y de los panistas porque piensan que hay que adorar a Hernán Cortés quien, dijo, se caracterizó por ordenar matanzas, ser cruel invasor y marcar a los niños en la frente como animales para catalogarlos como esclavos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional este 7 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Imagínense la ignorancia de venir hacer un homenaje a Hernán Cortés y que los panistas en México reivindiquen eso. ¡Es así como increíble, de no creerse!”, expresó.

Al señalar al “PRIAN”, la titular del Ejecutivo federal señaló que el PAN optó por la figura de Díaz Ayuso porque Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze “no dan para levantar la popularidad de ellos”.

“Traen a Ayuso, de Madrid, que es la derecha de España (...) Venían a reivindicar a Hernán Cortés, a hablar mal de los programas de Bienestar, porque es las dos cosas que han hecho. A decir que es un país donde no hay libertades y democracia (...)”.

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“¿Cómo es que el PAN decide reivindicar eso y traer como ejemplo a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid? Ella venía a hacer un homenaje a Hernán Cortés”, expresó la mandataria federal al contar que Carlos I hizo un decreto para no reivindicar a Hernán Cortés.

José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, expuso en el Salón Tesorería la figura de Hernán Cortés como un personaje que cometió atrocidades como el haber matado “a su mujer” Catalina Juárez en Coyoacán y el haber ahorcado a Cuauhtémoc.

“Se le acredita haber esclavizado y herrado a más de 3 mil indios de la población de Cholula en 1520 (...). a los niños menores de edad puso un hierro candente sobre su frente. (...). Este señor feminicida, este señor esclavista y genocida no puede vencer ninguna de las acciones que pretenden reivindicar”, dijo al señalar que “no merece reivindicación alguna”.

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