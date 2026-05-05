Isabel Díaz Ayuso se ha consolidado como una figura controversial dentro la política española contemporánea, combinando una formación en periodismo con una trayectoria ascendente dentro del Partido Popular.

Ayuso nació el 17 de octubre de 1978 en Madrid, España.

De acuerdo con la plataforma de Transparencia de Comunidad de Madrid, se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó la licenciatura en Periodismo y obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados, además de especializarse con un máster en Comunicación Política y Protocolo.

Antes de su carrera institucional, desarrolló su perfil en el ámbito de la comunicación, trabajando en empresas, fundaciones, emisoras de radio y medios digitales tanto en España como en el extranjero.

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Por otro lado, según el medio Madrid Actual, la entrada de Díaz Ayuso en la política se dio a través del Partido Popular, al que se afilió en 2005, especializándose en estrategia y comunicación política.

En 2011 fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid, cargo que ha renovado en sucesivas elecciones (2015, 2019, 2021 y 2023). En 2015 asumió además el rol de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, consolidando su presencia en la política regional.

Antes de alcanzar la presidencia, ocupó el cargo de viceconsejera de Presidencia y Justicia en el gobierno autonómico, lo que le permitió adquirir experiencia en la gestión pública.

Isabel Díaz Ayuso durante su visita a la Basílica de Guadalupe en CDMX. Foto: Comunidad de Madrid

Su llegada al poder se concretó en agosto de 2019, cuando fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, ha logrado mantenerse y fortalecerse políticamente mediante sucesivas victorias electorales, incluida una mayoría absoluta en 2023 que le permitió gobernar en solitario.

En años recientes, su figura también ha estado en el centro del debate público tanto por sus decisiones políticas como por sus posicionamientos ideológicos.

Díaz Ayuso ha generado polémica por comentarios hacia el Gobierno de México

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México ha estado marcada por una serie de declaraciones que han generado polémica política y diplomática.

Por un lado, durante encuentros con empresarios, la mandataria española lanzó críticas a algunos modelos económicos, advirtiendo sobre los riesgos de frenar la iniciativa individual y defendiendo que la generación de riqueza debe prevalecer frente a políticas que, en su opinión, buscan una “igualdad mal entendida”.

A esto se han sumado sus posicionamientos sobre la historia compartida entre ambos países.

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En diferentes ocasiones, Díaz Ayuso ha rechazado la idea de pedir perdón por la conquista española y ha defendido el mestizaje como un elemento positivo.

A su vez, también cuestionó narrativas que, según ella, fomentan el “odio”. Estas posturas incluyeron la reivindicación de figuras como Hernán Cortés, lo que provocó críticas y protestas de colectivos sociales en México.

Las declaraciones también generaron una respuesta directa del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de forma contundente sus dichos y defendió el carácter democrático y autónomo del proyecto político mexicano, subrayando que el país “ha decidido su propio destino” sin copiar modelos extranjeros.

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