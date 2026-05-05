El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador de ganado en un perro de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

A través de un comunicado, dicha dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que el pasado 26 de abril se recibió un reporte de miasis en un canino, el cual fue ingresado a una clínica veterinaria.

El médico veterinario certificó esta infestación parasitaria en la base de la oreja izquierda de un dóberman, herida causada por una pelea. "Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios. Se considera una incursión, es decir, un caso aislado", dijo.

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Senasica agregó que el caso continúa activo y bajo supervisión. Derivó en una estrategia de contención en el área, la cual incluyó investigación, desinfección donde vivía el perro, campaña de difusión del gusano barrenador, entre otras acciones.

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