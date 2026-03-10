Juchitán, Oax. – En tres semanas, del 17 de febrero al nueve de marzo, inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), han cancelado la exportación de mango a Estados Unidos de Norteamérica, de 26 huertos larvados.

Bajo la supervisión de los técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a SENASICA ha impedido la exportación de 250 toneladas del fruto procedente de 26 huertos, donde unas cuatro mil toneladas de mango ya no podrán ser vendidas al mercado de USA.

A los productores de mango, que trabajan sobre 30 mil hectáreas en los municipios de Chahuites, Tapanatepec, Zanatepec, Ixhuatán y San Francisco del Mar, les preocupa el alto número de huertos con frutos larvados, cuando apenas está iniciando la temporada de exportación.

Tal cantidad de mangos agusanados que están saliendo de las revisiones en las empacadoras, es reflejo que el Consejo Estatal de Sanidad Vegetal, las Juntas locales y las figuras Cooperadoras, descuidaron la aplicación de trampas mata moscas desde mediados de octubre.

Hace tres años, al cierre de la temporada de 2023, fue uno de los peores momentos que vivieron los productores de mango de la zona oriente del Istmo, con la aparición de 158 lotes larvados que fueron rechazados para su exportación.

Aunado al descuido y tardanza en la aplicación de acciones contra la mosca de la fruta, los responsables de ejecutar trabajos integrales a favor de la exportación, están permitiendo que cada productor se desprenda de sus mangos agusanados como les permite la economía.

Unos tiran las cajas de mango larvado a cielo abierto en las proximidades de los basureros, otros, encargan el depósito a las afueras de las poblaciones, pero nadie cuida o reglamenta la disposición de esos desechos bajo tierra y con cal.

