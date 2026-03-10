Zacatecas. - Este martes, en límites de Zacatecas y Aguascalientes, el crimen organizado intentó realizar un ataque con explosivos contra las corporaciones de seguridad a través de un dron y una motocicleta sobre la carretera a la altura del municipio zacatecano de Cuauhtémoc, lo que desplegó un fuerte operativo y patrullajes en esa zona.

Este hecho fue confirmado por las autoridades de seguridad, a través de un comunicado emitido por la Vocería de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, en donde se precisa que tras recibirse un reporte sobre una motocicleta con reporte de robo, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, acudieron a verificar la situación en un tramo ubicado entre el municipio de Cuauhtémoc, perteneciente a Zacatecas y la comunidad de Zacatequillas que es territorio de Aguascalientes.

Se precisa que, al arribar al lugar, las autoridades localizaron la motocicleta abandonada, “la cual presentaba probables artefactos explosivos, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar la zona y evitar riesgos para la población". Tras este acto, se desplegó el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública para que realizara sobrevuelos de reconocimiento para verificar las condiciones en el área y apoyar las labores de seguridad.

Por tanto, también se menciona que, de manera paralela, “se detectó la operación de un dron que habría salido desde la comunidad de Zacatequillas, Aguascalientes, el cual arrojó un artefacto explosivo en las inmediaciones de la carretera, para posteriormente regresar hacia la comunidad de Zacatequillas, Aguascalientes”.

También se precisó que, durante la movilización de las corporaciones, “personas probablemente relacionadas con estos hechos intentaron agredir a los elementos policiales”, pero, se aclara que no se reportan elementos de seguridad lesionados y que se mantiene la presencia operativa en el área para descartar riesgos y continuar con las acciones de vigilancia.

Otro intento de ataque con explosivos

Cabe mencionar que este es el segundo día consecutivo que se informa sobre ataque con explosivo dirigidos a corporaciones policiales de Zacatecas, ya que este lunes, se tuvo conocimiento que, en el municipio de Pinos, en la zona colindante con Ojuelos, Jalisco, el crimen trató de realizar un falso reporte con el objetivo de movilizar a las unidades rumbo a la comunidad de El Sitio, pero, al parecer las autoridades policiales detectaron a tiempo que el hecho podría tratarse de un posible señuelo.

Incluso, en las redes sociales circuló un video que presumiblemente fue grabado y difundido por el propio crimen organizado, donde se muestra el momento exacto cuando se hace explotar un artefacto en un camino de terracería.

Este video causó confusión, ya que se atribuía a este ataque en Pinos, Zacatecas, pero, en otras versiones se señalaba que el video correspondía a las agresiones contra policías registrado en el municipio de Santa María de Los ángeles, correspondiente al estado de Jalisco.

Al respecto, las autoridades de Zacatecas cerca de la medianoche precisaron que “en la zona limítrofe entre Ojuelos, Jalisco y Pinos, Zacatecas en un camino de segundo orden, se registró la explosión de un artefacto, sin que en el lugar se encontraran elementos ni unidades de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), ni de otras corporaciones policiales de Zacatecas, por lo que no hay personal estatal involucrado en dicho hecho”.

Por ende, insistieron que el explosivo de un artefacto en el municipio zacatecano no fue contra elementos ni unidades de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), ni de otras corporaciones policiales de Zacatecas, “por lo que no hay personal estatal involucrado en dicho hecho”.

