Zacatecas.- El atentado contra la policía municipal de Luis Moya en el que se hizo explotar un vehículo con explosivos y dejó tres policías heridos, también siniestró parte de un Rastro Municipal, así como daños en aproximadamente 15 viviendas, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal de Zacatecas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario consideró que este hecho delictivo les hace pensar que sí “se trató de una agresión contra la fuerza municipal”, aunque precisó que el inmueble de la Dirección de Seguridad Pública realmente no registró daños de consideración, debido a que el vehículo que fue utilizado para detonar los explosivos fue colocado a la altura de un rastro que está aledaño a la comandancia, cuyo inmueble fue el que resultó dañado.

Precisó que en Luis Moya la corporación cuenta con una treintena de elementos y que los tres heridos son policías estatales que están comisionados a la corporación municipal, bajo esta la modalidad del mando coordinado con el gobierno del estado, quienes resultaron con heridas de fragmentos de cristales por la onda expansiva y fueron dados de alta del hospital a las pocas horas.

También aclaró que no se tiene reporte de personas civiles que hayan resultado lesionadas, ya que todo indica que por la hora no había personal al interior del rastro.

El funcionario estatal mencionó que, de acuerdo a la evaluación de daños que les reportaron las autoridades municipales, la onda expansiva alcanzó a dañar 15 viviendas, principalmente con vidrios rotos de las ventanas y algunos daños estructurales, mismos que se están atendiendo.

Ante este hecho, dijo que la seguridad fue reforzada en esa región ubicada al sureste de la entidad colindante con Aguascalientes, por ello, este viernes se realizaron patrullajes con elementos de las zonas militares 11 y 14, pertenecientes a Zacatecas y al vecino estado hidrocálido, respectivamente.

Atacan comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas con un vehículo con explosivos (05/03/2026). Foto: Especial

Además de referir que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y la FGR realizaron los peritajes correspondientes y son las instancias que pueden dar la información de los resultados y avances de las investigaciones.

Cabe mencionar que a través de las redes sociales se ha difundido un video que se presume fue grabado con un dron del crimen organizado, ya que Rodrigo Reyes mencionó que ese video lo vieron en redes sociales, porque no tiene conocimiento que se haya captado con algún equipo de videovigilancia del sistema de seguridad pública.

En ese video grabado desde las alturas se muestra el momento exacto en que ocurre la fuerte explosión en ese lugar, que permite ver las llamas y la nube de humo negro que cubrió esa zona, cuyo impacto también afectó por unas horas el suministro de energía eléctrica.

