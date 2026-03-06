Culiacán. - Un alumno del tercer grado de bachillerato de la ciudad de Mazatlán fue retenido por autoridades de seguridad pública por asistir a clases con una réplica de arma de fuego, lo que provocó alarma entre los estudiantes y docentes del Colegio de Bachilleres de Sinaloa Número 95.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán fue notificada que un estudiante había ingresado con un arma de fuego a un plantel educativo de la colonia las Mañanitas, por lo que acudieron con respaldo de personal del ejército.

Ante los directivos del plantel de bachillerato y docentes las autoridades de seguridad aseguraron la réplica del arma de fuego y retuvieron al alumno, el cual fue presentado ante un juez de barandilla para que estableciera la sanción correspondiente.

Los hechos registrados en el plantel 95 del Colegio de Bachilleres de Sinaloa fueron divulgados en las redes sociales, por lo que la comunidad estudiantil, sin conocer a detalle lo que sucedió, entró en inquietud.

El hecho generó que los padres de familia y personal directivo del plantel definieran nuevos esquemas de control de los alumnos para evitar que se vuelva a repetir un caso similar, el cual generó temor entre alumnos y maestros al desconocer que se trataba de una réplica.

