Yuriria, Gto.- La tarde de este jueves 5 de marzo de 2026, se registró un y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en la carretera Valle de Santiago- Yuriria, con el saldo de dos policías estatales heridos y un presunto agresor abatido a tiros.

Este es el cuarto ataque ocurrido en menos de una semana contra elementos de Seguridad; el primero fue el 1 de marzo con un en Yuriria, el día 3 un policía murió y dos quedaron heridos al ser emboscados en Pénjamo; el 4 de marzo un comando armado lesionó a dos agentes de Investigación Criminal en la carretera Irapuato-Silao.

El hecho de este día ocurrió pasadas de las 18 horas en las inmediaciones de la comunidad Puerta de Andaracua.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que hoy, integrantes de las Fuerzas del Estado realizaban un patrullaje estratégico en zonas de alta incidencia cuando individuos les dispararon.

Los oficiales “repelieron una agresión deen el municipio de Yuriria”; como resultado, un presunto atacante fue abatido y dos integrantes de las FSPE lesionados.

Los policías estatales reciben atención médica y en este momento se reportan fuera de peligro.

En un comunicado, explicó que en el las autoridades aseguraron vehículos y diversos objetos de delito que serán puestos a disposición del Ministerio Público.

En estos momentos llevan a cabo operativos coordinados en la zona con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en aquella región del estado.

