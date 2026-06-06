Como una de las nuevas joyas de la escuela tapatía, Zandokan Jr. habló respecto a lo que representa salir de casa y buscar fortuna.

“La Ciudad de México es el gran punto de referencia, el lugar al que debes llegar para cumplir sueños. Nunca sabes con qué te vas a topar. La escuela tapatía ha sacado luchadores de gran calidad”.

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