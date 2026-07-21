Los festejos por el triunfo de España en el Mundial 2026 parecen continuar para el actor Javier Bardem, quien aprovechó su visita a Nueva York para disfrutar del concierto que Shakira ofreció en la ciudad, una de las artistas que también formó parte del evento deportivo.

El productor fue captado bailando con entusiasmo el tema “Dai Dai”, que la barranquillera interpreta junto al compositor nigeriano Burna Boy y que además fue una de las canciones oficiales de la Copa del Mundo.

En el clip, que circula en Instagram y TikTok, Javier Bardem aparece aplaudiendo, cantando y moviéndose de un lado a otro con energía mientras sonríe dentro del Barclays Center. El actor estuvo acompañado por su hija durante el espectáculo.

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El famoso también apareció en las pantallas del recinto frente al público mientras Shakira interpretaba la canción, lo que provocó gritos entre los asistentes.

La velada ocurrió horas después de que la colombiana se presentara en la cancha del MetLife Stadium, también ubicado en Nueva York, durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

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De acuerdo con medios estadounidenses, Penélope Cruz estuvo entre el público y se trató de la primera de dos noches de concierto que la cantante ofrecerá en la ciudad.

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Además, se reportó que el espectáculo tuvo algunos guiños al ambiente mundialista, pues entre la audiencia se observaron camisetas de diferentes países, entre ellas de Colombia y España, aunque en esta ocasión no estuvo presente el grupo de baile Ghetto Kids.

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Como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira hizo un recorrido por sus grandes éxitos y también incluyó canciones más recientes inspiradas en experiencias personales, como “La fuerte”. Además, sus hijos tuvieron la participación especial a través de las pantallas del recinto con el tema “Acróstico”.

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