Yuriria, Gto.- Un policía municipal de Yuriria fue asesinado este domingo a un costado de la carretera federal Salvatierra–Yuriria, en la comunidad de Santiaguillo, horas después de que salió a probar un vehículo que tenía a la venta.

El oficial de 23 años de edad estaba en el interior de un automóvil Ford color blanco, que presentaba impactos de arma de fuego.

Elementos de Seguridad acudieron al lugar para atender un reporte que ingresó al Sistema de Emergencias 911, sobre un vehículo abandonado con una persona fallecida.

Al inspeccionar el auto se percataron que la persona fallecida era su compañero Juan, quien este 01 de marzo en que fue privado de la vida estaba en su día de descanso.

De acuerdo a investigaciones preliminares el policía puso a la venta su automóvil y lo publicó en Facebook, lo que atrajo a dos hombres en motocicleta que se presentaron en su domicilio.

El agente presuntamente salió a mostrar la unidad a los probables clientes, y alrededor de las 9:00 horas de este 1 de marzo lo encontraron muerto.

Un equipo de la Fiscalía General del Estado procesó la escena y procedió el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense y al vehículo lo ingresaron a la pensión para las periciales procedentes.

