Culiacán, Sin a 28 de Feb. - En un operativo aéreo y terrestre, en el que fuerzas federales y estatales se enfrentaron a un grupo armado en las comunidades de Acatitán y Agua Caliente, en el municipio de San Ignacio, se logró detener a 14 civiles, dos de ellos heridos, a los que se les aseguró un arsenal compuesto de 19 armas de fuego y explosivos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer que mediante trabajos de inteligencia se logró ubicar a un numeroso grupo de personas armadas que circulaban en vehículos, por lo que se diseñó un operativo con apoyo de helicópteros.

En el seguimiento que se les dio vía terrestre y aérea, los delincuentes dispararon contra las fuerzas federales y estatales, por lo que dos de los 14 civiles detenidos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital,

Los miembros del grupo delictivo portaban un total de 19 armas de fuego automáticas, entre ellas dos ametralladoras, un Barrett-50, 93 artefactos explosivos, dos granadas de mano, dos vehículos, uno de ellos blindado, dos vehículos tipo razer todo terreno, cargadores y cartuchos.

Todas las personas del sexo masculino que fueron detenidos en el operativo en el municipio de San Ignacio, junto con las armas, cargadores, cartuchos, explosivos y los vehículos, uno de ellos blindado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Republica para investigar el hecho.

