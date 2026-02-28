Más Información
FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo
EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto
Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto
La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que "no está sola Sinaloa", y exige a EU frenar tráfico de armas durante evento.
Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un amplio operativo de seguridad con motivo del evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán, al establecer un perímetro de resguardo de aproximadamente dos kilómetros a la redonda.
Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]