La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que "no está sola Sinaloa", y exige a EU frenar tráfico de armas durante evento.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un amplio operativo de seguridad con motivo del evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Culiacán, al establecer un perímetro de resguardo de aproximadamente dos kilómetros a la redonda.

🔴 Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad



📹 Salvador Corona pic.twitter.com/7jxPrwdLx3 — El Universal (@El_Universal_Mx) February 28, 2026

