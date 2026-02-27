Más Información

Los 49ers de San Francisco refuerzan el vínculo mexicano con la iniciativa ‘49ers Flag México’

Claudia Sheinbaum tras cancelación de Copa Mundial de Clavados por inseguridad: “Tenemos fe en recuperarla”

Claudia Sheinbaum agradece confianza de FIFA y garantiza seguridad para el Mundial 2026

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 8 HOY viernes 27 de febrero

Champions League: Quedan definidos los cruces de los octavos de final

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que tiene fe en que se realice en Zapopan, Jalisco, la , tras la cancelación por la violencia que se registró tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “quizá no hubo suficiente comunicación”, pero ya se trabaja para recuperar este evento deportivo.

Rommel (Pacheco, titular de la CONADE) está trabajando con la Federación, también el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) en contacto. No fue de los países, sino fue de las propias federaciones de algunos de los países que mostraron inquietud.

“Entonces estamos trabajando con ellos para poder recuperar este torneo internacional, este . Entonces, todavía tenemos fe en que podemos recuperar este Mundial”, agregó la mandataria federal.

