La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que tiene fe en que se realice en Zapopan, Jalisco, la Copa Mundial de Clavados, tras la cancelación por la violencia que se registró tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “quizá no hubo suficiente comunicación”, pero ya se trabaja para recuperar este evento deportivo.

“Rommel (Pacheco, titular de la CONADE) está trabajando con la Federación, también el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) en contacto. No fue de los países, sino fue de las propias federaciones de algunos de los países que mostraron inquietud.

“Entonces estamos trabajando con ellos para poder recuperar este torneo internacional, este Mundial de Clavados. Entonces, todavía tenemos fe en que podemos recuperar este Mundial”, agregó la mandataria federal.