El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó que sostuvo una “excelente conversación” con la mandataria federal de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 en este país como sede.

A través de sus redes sociales, Infantino destacó su plena confianza en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León como estados anfitriones de la Copa Mundial 2026.

“Espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia”, expresó.

Lee también Reforma electoral propone que 500 diputados y 96 senadores realicen campaña para obtener el voto; así serán asignados

Este martes 26 de febrero, el presidente de la FIFA dijo a la agencia AFP sentirse “muy tranquilo” con México como una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia y bloqueos en al menos 20 estados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre sus declaraciones, descartó que haya otra sede que no sea México junto con Estados Unidos y Canadá para celebrar esta copa deportiva.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó una fotografía con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras haber conversado sobre México como sede del Mundial 2026. Foto: Instagram @gianni_infantino

En su “Mañanera del Pueblo” de este jueves, Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo de Gianni Infantino y destacó que el Gobierno Federal ha mantenido comunicación constante y directa con la FIFA rumbo a la celebración de este evento internacional.

Lee también Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

“Darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, y en efecto ayer hizo la declaración —hemos estado, yo no personalmente pero el equipo ha estado en contacto con él y pues explicándole que no hay ningún problema— y ayer dijo `La sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio´”, dijo la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum dice que hay confianza para el Mundial de futbol

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en la que —aseguró— se confirmó la confianza en México para la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que ambas partes coincidieron en seguir trabajando “como hasta ahora” para garantizar el éxito del torneo internacional.

“Confirmamos la confianza en el país”, destacó la presidenta, al subrayar que continúan los preparativos rumbo a la justa mundialista de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc