Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que ordenará al gobierno la identificación y publicación de archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y objetos voladores no identificados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la posible investigación de otros seres en México.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de febrero, a la Mandataria federal se le expuso que en México podría haber vida extraterrestre, por lo que se le cuestionó si tomará una medida como su homólogo de Estados Unidos:

-“¿Usted ordenaría a la Secretaría de la Defensa y Marina desclasificar todos los archivos que existan en oficinas…?”, se le preguntó.

-”No creo que tengan archivos de… no creo que estén investigando vida extraterrestre, la Defensa Nacional. Pero bueno, vamos a ver qué sale de Estados Unidos”, respondió entre risas. Y agregó: “Aquí pasamos de la… ¿cómo fue aquella vez? de la Perestroika a los ovnis”.

El 19 de enero pasado, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que “por el gran interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra y a otros departamentos pertinentes para que inicien el proceso de identificación y divulgación” de estos archivos sobre vida alienígena.

Añadió que también ordenará a Pete Hegseth, secretario de Guerra, "cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes".

Por otro lado, en un podcast publicado la semana pasada, el expresidente Barack Obama afirmó que creía que los extraterrestres eran reales, pero que no había visto ninguna prueba de ello mientras ocupó la Casa Blanca (2009-2017).

