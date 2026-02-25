Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz informó que fue demandada por , exesposo de la presidenta , por presunto daño moral, al referirse a él en el debate presidencial del 28 de abril de 2024, cuando hizo alusión al video en el que aparece recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada.

En un video difundido en redes sociales, Xóchitl Gálvez señala que Ímaz argumenta que afectó su imagen, y honor con sus expresiones.

“Ahora me demanda porque asegura que como político y activista es indispensable mantener su honor y reputación. ¡Mangos! El daño a su reputación surgió desde hace más de dos décadas, cuando se exhibió el video. No sabía que recordar hechos públicos podía causar daño moral.

Lee también

Carlos Imaz. Foto: Cuartoscuro
Carlos Imaz. Foto: Cuartoscuro

“¿Si tanto le preocupaba su imagen, por qué recibió fajos de billetes de manos de un contratista? ¿Cómo afecté la honra de una persona que llenó sus bolsillos de billetes?”, cuestionó la exsenadora del PAN, al advertir que el fondo de esta demanda es que quieren coartar su libertad de expresión.

Gálvez Ruiz recordó que en ese debate se pronunció sobre hechos de conocimiento público, ampliamente documentados y sus expresiones se dieron en el marco de un debate democrático en igualdad de circunstancias.

“En una democracia las ideas se debaten, no se silencian. En un sistema autoritario se limitan los derechos y se persigue a los opositores. Desconozco si Carlos Ímaz regresará a la política activa después de dos décadas en el congelador. No sé si su mayor aspiración a la visibilidad pública sea un pleito jurídico para acallar la libertad de expresión”, puntualizó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]