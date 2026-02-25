La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz informó que fue demandada por Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por presunto daño moral, al referirse a él en el debate presidencial del 28 de abril de 2024, cuando hizo alusión al video en el que aparece recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada.

En un video difundido en redes sociales, Xóchitl Gálvez señala que Ímaz argumenta que afectó su imagen, reputación y honor con sus expresiones.

“Ahora me demanda porque asegura que como político y activista es indispensable mantener su honor y reputación. ¡Mangos! El daño a su reputación surgió desde hace más de dos décadas, cuando se exhibió el video. No sabía que recordar hechos públicos podía causar daño moral.

Carlos Imaz. Foto: Cuartoscuro

“¿Si tanto le preocupaba su imagen, por qué recibió fajos de billetes de manos de un contratista? ¿Cómo afecté la honra de una persona que llenó sus bolsillos de billetes?”, cuestionó la exsenadora del PAN, al advertir que el fondo de esta demanda es que quieren coartar su libertad de expresión.

Gálvez Ruiz recordó que en ese debate se pronunció sobre hechos de conocimiento público, ampliamente documentados y sus expresiones se dieron en el marco de un debate democrático en igualdad de circunstancias.

“En una democracia las ideas se debaten, no se silencian. En un sistema autoritario se limitan los derechos y se persigue a los opositores. Desconozco si Carlos Ímaz regresará a la política activa después de dos décadas en el congelador. No sé si su mayor aspiración a la visibilidad pública sea un pleito jurídico para acallar la libertad de expresión”, puntualizó.

