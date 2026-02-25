La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responsabilizó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de no haber tocado el tema de eliminar el fuero para los diputados federales en la propuesta de reforma que presentó este miércoles en su conferencia matutina.

Al ser cuestionada expresamente sobre qué pasó con el tema del fuero, la mandataria reiteró que ella está en favor de la eliminación total del fuero, pero tras un debate álgido entre los integrantes de la Comisión, les dejó a ellos la determinación.

“No se tocó finalmente, fue una discusión muy intensa entre los compañeros, mi opinión es que debería quitarse, pero dejé a la Comisión esta decisión. Hay estados que ya no tienen fuero, no estoy de acuerdo en que exista el fuero”, explicó.

Lee también "Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

¿Qué pasó en 2018 con el tema del fuero?

Hace siete años, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma para la eliminación total del fuero a los diputados federales, el pleno de San Lázaro avaló una propuesta descafeinada impulsada por el entonces diputado de Morena, hoy presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.

En ese momento, Pablo Gómez redactó una propuesta modificada que eliminaba de la Constitución la palabra “fuero”, pero mantenía la “inmunidad legislativa” para supuestamente blindar a los legisladores de exponer sus posicionamientos en libertad, pues ese fue el origen de instaurar el fuero.

Además, aunque establecía que el presidente pudiera ser juzgado por cualquier delito del orden común, se necesitaba previa aprobación por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y dos terceras partes del Senado, como en un proceso de desafuero.

Lee también Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Diputados de oposición en ese momento, sobre todo del PAN y de Movimiento Ciudadano, se posicionaron en favor de eliminar el fuero de manera total, como en la propuesta enviada por AMLO; pero en contra de “dejarlo escondido”, como en la propuesta de Gómez.

“Gracias a Pablo Gómez estamos en esta situación. Lo mismo está pasando con el dictamen de revocación de mandato y consultas populares. Hemos estado ahí para aportar, hemos estado ahí para avanzar y simple y sencillamente se niega a entender razones y argumentos”, dijo en ese momento la diputada Martha Tagle de MC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr