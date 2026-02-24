Una reforma electoral efectiva contemplaría la revisión del presupuesto que reciben los partidos políticos y plantearía acciones efectivas para evitar que el crimen organizado financie campañas, señalaron legisladores de oposición durante su participación en el seminario "¿Democracia en Riesgo?", organizado por los alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana.

La mesa “La Reforma en Boca de Nuestrxs Representantes” contó con la participación del Diputado Germán Martínez (PAN), el Diputado Emilio Suárez (PRI), el Diputado Juan Zavala (MC), y el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC), y arrancó con el cuestionamiento, por parte de las y los jóvenes, sobre lo oportuno que es discutir una reforma electoral en medio de la violencia por la que atraviesa el país por hechos como los desatados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se advirtió que la reducción del financiamiento público a los partidos, abriría la puerta de las campañas a la ilegalidad. Por ejemplo, Germán Martínez calificó de "farsa" a cualquier reforma electoral que "no toque el dinero ilícito" que financia campañas y partidos, y que contemple la participación del crimen.

Todos los partidos, incluyendo al PAN, cuentan con personajes acusados de relacionarse con criminales, por lo que es "oportuno" una reforma que sea capaz de "atajar" el dinero del narco, señaló el diputado Martínez.

El legislador del PAN propuso "muerte civil" a partidos y candidatos que cometan estos delitos.

Emilio Suárez afirmó que el crimen organizado sería el "primero formado en la fila" para financiar elecciones si se elimina o se disminuye el dinero público que se otorga a institutos políticos.

Desde la visión del priista, "el crimen organizado quiere sustituir al Estado", y resulta "aberrante" y "sin sentido" que ante el papel del narcotráfico en la vida pública se considere la disminución del financiamiento público.

"Es mejor tener blindaje" ante la posible participación del crimen en elecciones, refirió Juan Ignacio Zavala, quien criticó que México cuenta con un sistema electoral complejo y grande que se sofisticó todavía más con la elección del Poder Judicial.

Donaldo Colosio coincidió en que debe fortalecerse el escrutinio al dinero de las campañas porque hay muchas "abordadas" por el crimen. Para el senador, también debe considerarse otorgar recursos a los partidos tomando en cuenta la votación válida emitida y no el número de afiliados y afiliadas.

Cualquier reforma debería ampliar recursos y mejorar el sistema electoral, dijo Colosio.

