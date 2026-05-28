La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, respecto a que Estados Unidos “va a la guerra contra los cárteles”, no se referían a México en particular, sino a otros países con los que formó alianza.

“La declaración de ayer del secretario de Guerra de Estados Unidos, hay que leerla bien porque se refirió en particular, desde mi punto de vista, a los países que estuvieron en el Escudo de las Américas recientemente en un evento con el presidente Trump. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos distinta y está basada en un entendimiento que tenemos con ellos”, indicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo, la mandataria advirtió que tienen que estar muy atentos de todas maneras, pues su gobierno no puede permitir cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor porque México es un país independiente, libre y soberano.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono en Washington. Foto: AFP

“No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. Y como lo hemos dicho, y lo hacemos muy responsablemente, en la colaboración para disminuir la violencia en México provocada por el tráfico de drogas y otros delitos vinculados con la delincuencia organizada. Para disminuir la violencia aquí y para evitar que entre droga a los Estados Unidos, hay que trabajar de los dos lados, no solo en México, no todo ocurre en México”, reiteró la Jefa del Ejecutivo.

Ayer, durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, Hegseth aludió a los logros de la actual administración, incluyendo la operación en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Además, el funcionario estadounidense señaló: “Aseguramos nuestra frontera sur, vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición anticárteles”.

El secretario hizo referencia al Escudo de las Américas, una alianza que conformó la administración Trump con diversos países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico, incluyendo Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. México no forma parte de esta coalición.

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Ante estas declaraciones, Sheinbaum Pardo lamentó que algunos funcionarios estadounidenses tienen la idea de que todo lo malo está en México, especialmente de delincuencia organizada: “Y que como el gobierno de México no puede, entonces tiene que venir apoyo del extranjero. Lo que decimos nosotros: a ver, claro que hay problemas aquí, pero tenemos una estrategia de construcción de la paz, de seguridad en el país que va dando resultados. Porque quieren minimizar la reducción de 49% de homicidios”.

La mandataria federal reiteró que colabora y se coordina con Estados Unidos en el marco del respeto del territorio y de la soberanía nacional. Explicó que de acuerdo a los resultados de una encuesta, la gente estaba de acuerdo en la colaboración con el país vecino, pero no en la intervención.

Venta de armas y consumo de drogas, los "problemas" de EU: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (28/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En Palacio Nacional, la presidenta de México exhibió que Estados Unidos tiene “muchísimos problemas” como la venta de armas y consumo de drogas: “que por cierto, el consumo de fentanilo no fue provocado por el tráfico de drogas, sino por el consumo excesivo de un medicamento que tenía opioides que generó una dependencia tremenda en Estados Unidos”. Por lo que recomendó a las autoridades atenderlo como un asunto de salud pública, de atención a las familias y a los jóvenes.

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“También tienen el problema de las armas que se venden, muy libremente en Estados Unidos por sus propias leyes, pasan a México y eso arma a la delincuencia organizada en México. Entonces, ellos tienen que ayudarnos también a que disminuya el tráfico de armas. Y la otra es el propio tráfico de droga en Estados Unidos, porque, ¿quién vende la droga, ¿A dónde ve el dinero de la venta de la droga allá?”, cuestionó.

Al hacer un repaso por la historia de México, Sheinbaum Pardo también criticó al bloque opositor que busca la intervención de otros países: “Lo que quieren es que alguien nos venga a gobernar de fuera porque no creen en los mexicanos. No creen en el orgullo, en la fuerza, del talento, en la creatividad y en el la grandeza de nuestro pueblo”.

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