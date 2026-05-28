La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el cierre de Circuito Interior en la Ciudad de México y acusó a los tres niveles de gobierno encabezados por Morena de impulsar una estrategia de represión contra el magisterio democrático, tras las agresiones registradas en Mitla, Oaxaca.

En conferencia de prensa desde la Estela de Luz, maestros lanzaron consignas como “Gobierno maldito, reprimir es un delito” y “el paro es culpa del Estado”.

La dirigencia magisterial responsabilizó directamente al gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al alcalde de Mitla, Saúl López Quero, por las agresiones presuntamente ejecutadas por grupos de choque contra integrantes de la Sección 22.

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Los docentes señalaron al gobierno estatal de recurrir a prácticas “que históricamente han caracterizado a los gobiernos autoritarios”, como el uso de grupos paramilitares, la criminalización de la protesta social y la represión encubierta para intentar contener las movilizaciones del magisterio.

Maestros pertenecientes al CNTE cierran Circuito con el cruce de Paseo de la Reforma este jueves 28 de mayo de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Según la CNTE, mientras públicamente se habla de diálogo y negociación, en los hechos las autoridades responden con despliegues policiales, intimidaciones y agresiones contra las protestas. “La responsabilidad recae plenamente en los tres niveles de gobierno”, señalaron los dirigentes.

La Sección 22 sostuvo que los hechos en Mitla fortalecen la decisión del movimiento de mantenerse movilizado en defensa de la educación pública, los derechos laborales y las causas del pueblo trabajador.

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También exigió garantías de seguridad para los maestros, castigo a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y respuestas “serias y resolutivas” a sus demandas.

Maestros pertenecientes al CNTE cierran Circuito con el cruce de Paseo de la Reforma este jueves 28 de mayo de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

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