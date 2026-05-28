Ángel Boligán, caricaturista de esta casa editorial, tendrá su propia exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCU) titulada "El Muro", una muestra de reflexión visual y crítica sobre las fronteras, la migración y las divisiones de las sociedades contemporáneas.

Con "El Muro", el caricaturista y artista cubano-mexicano invita al público interesado a analizar las problemáticas sociales a través de la caricatura política y el arte contemporáneo, asimilando el concepto de la frontera, la migración, la identidad y las barreras físicas y simbólicas.

La inauguración se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio a las 12:00 horas en la Sala de caricatura.

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De acuerdo con Cultura UNAM, la exposición encarna este concepto desde la experiencia personal de la migración, reflejando la confrontación con el muro, la pérdida de la tierra propia y la separación de las raíces.

Tras casi 35 años de residir en México, Ángel Boligán continúa explorando las complejidades de las fronteras contemporáneas y la crudeza con la que se reprime a quienes buscan una vida distinta, impulsados por la esperanza pese al desarraigo.

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