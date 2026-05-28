Las empresas en México han reforzado sus estrategias para atraer y retener talento ante un entorno laboral cada vez más competitivo, donde factores como bienestar, inclusión, crecimiento profesional y desarrollo interno pesan cada vez más en la decisión de los trabajadores.

El ranking Merco Talento 2025, elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), destacó a diversas compañías por sus prácticas laborales y reputación como empleadores. Entre ellas sobresalió Grupo Bimbo, que por cuarto año consecutivo se colocó como una de las empresas mejor evaluadas para atraer y fidelizar talento en el país.

Bienestar, inclusión y desarrollo profesional se consolidan como prioridades para los trabajadores. Foto: Cortesía

Además, la panificadora fue reconocida como líder dentro del sector Alimentos y su equipo de Recursos Humanos se ubicó entre los mejores de México, al alcanzar la tercera posición dentro del ranking de equipos de Personas.

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Bienestar, capacitación e inclusión ganan relevancia en el mercado laboral

El estudio de Merco se construyó con la participación de trabajadores, universitarios, demandantes de empleo, especialistas en recursos humanos, catedráticos y ciudadanía en general. También incluyó un análisis digital sobre reputación laboral y marca empleadora.

En el caso de Grupo Bimbo, la empresa explicó que su estrategia de gestión de talento se enfoca en cuatro ejes: diversidad, equidad, inclusión y pertenencia; capacitación y desarrollo; seguridad y bienestar; así como compensación, prestaciones y crecimiento profesional.

Tania Pérez Sastre, líder de Personas de Grupo Bimbo en México, señaló que la cultura de la compañía se centra en impulsar el desarrollo de sus colaboradores mediante entornos de trabajo seguros, incluyentes y con oportunidades de crecimiento.

Grupo Bimbo fue reconocido como líder del sector Alimentos y por la gestión de su equipo de Personas. Foto: Cortesía

Actualmente, la empresa cuenta con más de 152 mil colaboradores y tiene operaciones en 39 países.

Reputación laboral se vuelve un factor clave para las empresas

Merco detalló que en esta edición se realizaron 39 mil 745 encuestas y se analizaron más de 422 mil menciones digitales relacionadas con marca empleadora, bajo una metodología auditada por KPMG.

Especialistas señalan que las empresas enfrentan nuevos retos para retener talento, especialmente entre generaciones que priorizan el equilibrio entre vida personal y trabajo, oportunidades de crecimiento y ambientes laborales más flexibles e inclusivos.

En ese contexto, las compañías han comenzado a fortalecer sus estrategias de bienestar integral y desarrollo profesional como parte de su competitividad dentro del mercado laboral mexicano.

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