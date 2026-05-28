La lucha libre mexicana sumó un nuevo episodio de polémica fuera del cuadrilátero, luego de que uno de sus rostros más conocidos protagonizara una agresión en plena función.

Máximo, figura destacada de inicios de los años 2000, acaparó la atención no por su desempeño en el ring, sino por perder el control durante un evento en la Arena Coliseo Morelos.

El exintegrante del Consejo Mundial de Lucha Libre, reconocido como uno de los luchadores exóticos más populares del país, se vio envuelto en un altercado que escaló a los golpes contra un vendedor de máscaras, quien no dudó en defenderse ante la agresión.

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Todo ocurrió en la pelea estelar, en la que compañado por Destroyer de Seda, Destroyer Jr. y Máscara Sagrada Jr., enfrentó a Hysteria Jr., Picudo Jr., Hermano Muerte II y Markus II subió al encordado. En medio del altercado, Máximo tomó una reja con mercancía —principalmente máscaras— y la arrojó contra su rival.

El comerciante intentó recuperar sus productos con ayuda de otros asistentes, pero apenas unos segundos después, el luchador regresó y lanzó al vendedor directamente sobre el puesto.

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La escena encendió el enojo del afectado, quien encaró al esteta y respondió con golpes, desatando una pelea que tuvo que ser contenida por otros luchadores. Fueron ellos quienes lograron separar al gladiador, que se encontraba visiblemente alterado.

Las imágenes del incidente se viralizaron en cuestión de horas y generaron una ola de comentarios negativos contra el luchador, quien hasta el momento no se ha pronunciado ni ofrecido una disculpa por lo ocurrido.