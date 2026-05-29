En el universo de la moda, hay colecciones que no solo se diseñan: se sienten. Así nace “Lluvia de estrellas”, la nueva propuesta de la diseñadora Sara García Meza, una colección que pone en el centro una emoción compartida por miles de jóvenes: el deseo de brillar en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Inspirada en la temporada de graduaciones, García Meza construye una serie de prendas que representan distintas identidades y formas de expresión. “Todas queremos sentirnos como reinas”, afirma la diseñadora.

Sara García presenta "Lluvia de estrellas". Fotos: Cortesía Tirza

Bajo esta premisa, la colección toma forma como un homenaje a la individualidad: piezas distintas entre sí, pero unidas por un mismo propósito: hacer que quien las lleve se convierta en la protagonista de su propia historia. En esta propuesta no existe un solo tipo de belleza, sino múltiples maneras de destacar.

Glamour nocturno, brillo y siluetas pensadas para destacar

“Lluvia de estrellas” apuesta por una estética sofisticada inspirada en un cielo nocturno lleno de destellos. Predominan los tonos dorados, plateados y azul marino profundo, acompañados de aplicaciones brillantes, transparencias, escotes elegantes y siluetas que juegan entre lo ajustado y lo fluido.

La colección está dirigida principalmente a jóvenes graduadas que buscan verse impactantes, modernas y auténticas durante una noche especial. Sin embargo, también incluye opciones más sobrias y refinadas pensadas para madres o invitadas que prefieren un estilo más clásico sin perder presencia.

El color también es protagonista en la colección. Fotos: Cortesía Tirza

“La intención es que cada chica se sienta como una reina, como una diva, como una estrella dentro de su propio universo”, compartió la diseñadora durante la presentación.

En total, la pasarela incluye 28 propuestas, además de algunas piezas seleccionadas de “Nereidas”, colección previamente presentada en La Paz y enfocada en eventos de playa con textiles ligeros y siluetas fluidas.

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Una colección que apuesta por prendas atemporales y conscientes

Más allá de la estética, “Lluvia de estrellas” también refleja una visión más consciente sobre la moda y el consumo. Sara García explicó que muchas de sus piezas están diseñadas para transformarse y adaptarse a distintos usos, alejándose de la lógica del fast fashion.

El desfile se llevó a cabo el 23 de mayo en el Casino Life Valle, CDMX. Fotos: Cortesía Tirza

La diseñadora también promueve la reconstrucción y rediseño de prendas existentes como parte de su proceso creativo. “Si un vestido no funcionó como esperaba, prefiero transformarlo y darle una nueva vida antes que desecharlo”, afirmó.

Incluso, revela que en ocasiones las limitaciones de materiales se convierten en el detonante de algunos de sus diseños más interesantes. “Cuando tengo poca tela, me obliga a ser más creativa, a probar nuevos cortes y combinaciones”, explica.

Con esta colección, su marca Tirza muestra una evolución clara hacia una moda que equilibra diseño conceptual, funcionalidad y piezas mucho más “ponibles”, pensadas no solo para admirarse, sino para vivirse.

Moda emocional para una nueva generación

Sara García asegura que su proceso creativo también ha cambiado al observar cómo las nuevas generaciones reinterpretan el glamour y la elegancia. “Ahora buscan verse impactantes, auténticas y modernas, pero sin perder su esencia”, comentó.

Tirza presenta su nueva colección de vestidos para graduación. Fotos: Cortesía Tirza

Actualmente, la diseñadora trabaja desde Paseos del Sur, donde ha consolidado una clientela enfocada en piezas exclusivas para eventos especiales. Sus diseños se comercializan únicamente bajo venta directa, apostando por prendas duraderas, versátiles y con identidad propia.

Más allá de seguir tendencias, “Lluvia de estrellas” busca provocar una emoción. No se trata solamente de vestidos, sino de acompañar momentos importantes y hacer que cada mujer pueda sentirse protagonista de su propia historia.

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