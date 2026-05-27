Hay una transformación en curso en el mercado de lujo mexicano que no se anuncia con bombos y platillos: sucede en los pequeños detalles, en las decisiones cotidianas, en la manera en que alguien elige un perfume un martes por la mañana sin ninguna ocasión especial que justifique la inversión.

Julia Seve, General Manager de Lujo México en YSL Beauty, de L’Oréal, y quien lleva tiempo observando ese cambio desde adentro, tiene una lectura clara: “No estamos viendo un freno, sino una transformación profunda hacia un consumo más intencional”.

Lo que Seve describe tiene un nombre que circula cada vez más en la industria: lujo silencioso. No es austeridad ni es renuncia, es una reconfiguración de las razones por las que alguien decide gastar en algo premium. El logotipo enorme, el símbolo de estatus evidente, la pieza concebida para ser vista antes que disfrutada: ese lenguaje perdió terreno. Lo que manda ahora es la experiencia, la emoción, la historia detrás del objeto.

Julia Seve, General Manager de Lujo México en YSL Beauty. Foto: Cortesía YSL Beauty México

Cuando el lujo en México dejó de ser para verse

“El consumidor ya no busca el lujo por la simple ostentación; busca calidad excepcional y, sobre todo, una gratificación emocional inmediata”, dice Seve. En términos prácticos, eso significa que el comprador de hoy investiga, compara valores y exige coherencia.

La ejecutiva los llama “expertos emocionales”: personas que no solo quieren saber qué compran, sino qué dice de ellas eso que compran. ¿La marca tiene postura frente a la sostenibilidad? ¿Su discurso conecta con su manera de ver el mundo? ¿Este producto tiene lugar en mi vida todos los días y no solo en las ocasiones especiales?

Esa última pregunta es, quizá, la más reveladora del momento. El lujo dejó de reservarse para las galas. Vive ahora en los rituales diarios: la crema de la mañana, el labial que no es para nadie más que para una misma, la fragancia que uno se pone antes de salir a trabajar sin que nadie nos vea aplicarla.

La Gen Z reescribe las reglas del consumo premium

Las generaciones más jóvenes aceleran todo esto. La Gen Z (entre 14 y 29 años), por ejemplo, no heredó la reverencia por el lujo de las vitrinas. Para ellos, lo premium tiene que ser inclusivo, fluido y con propósito. “Han roto con la formalidad del pasado”, dice Seve. “Para ellos, el lujo es libertad, inclusión y fluidez”.

Buscan marcas que no les pidan permiso para ser audaces, que aparezcan en sus espacios con naturalidad y que tengan posturas claras frente a temas que les importan, desde la sostenibilidad hasta la representación. Son también ellas quienes integraron el lujo a su día a día sin solemnidad: lo usan, lo documentan y lo viven.

Danna y El Malilla. Foto: Instagram @yslbeauty

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Un perfume que huele a este nuevo lujo

Dentro de esa lógica se inscribe Libre Berry Crush, la más reciente fragancia de YSL Beauty. Seve la describe como “una propuesta más jugosa, vibrante y apetitosa”: notas de frambuesa sobre una base de lavanda y azahar, pensada para sentirse viva en lo cotidiano y no reservarse para los grandes momentos. “Es una invitación a disfrutar de la libertad de una manera más espontánea y divertida”, dice.

El frasco rojo vibrante lo dice antes de que uno lo abra. No hay pretensiones de discreción ni de solemnidad. Libre Berry Crush apuesta por una feminidad audaz que encaja a la perfección con lo que Seve observa en la consumidora mexicana de la marca: “Una mujer que no tiene miedo a destacar, que usa la belleza como autoafirmación, no para encajar, sino para sobresalir”.

Libre Berry Crush. Foto: Cortesía YSL Beauty.

Pensar global, oler a México

A ese consumidor también hay que hablarle en clave local. No basta con traducir una campaña global al español; hay que encontrar, como lo plantea Seve, los puntos donde el carácter de la marca y la cultura mexicana “vibran en la misma frecuencia”.

Para YSL Beauty, eso implicó llevar el lanzamiento de Libre Berry Crush al Mercado Michoacán en la colonia Condesa de Ciudad de México, apostando por una conexión genuina con la mexicanidad en lugar de replicar el formato de una presentación europea. Lo “glocal”, como lo llaman en la industria, no es una estrategia de marketing: es una forma de demostrar que se escucha.

Las fragancias, en particular, siguen siendo una de las puertas de entrada más poderosas al universo del lujo. Ofrecen algo que pocas categorías garantizan: acceso a un mundo de marca con una recompensa sensorial inmediata, a un precio más alcanzable que una pieza de alta costura. El olfato, el más emocional de los sentidos, hace el resto.

La marca celebró el lanzamiento de su perfume en un evento denominado Block Party. El concepto se adapta en diferentes ciudades del mundo. Foto: Instagram @yslbeauty

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