Usuarios de la Utopía “La Heroica”, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, señalaron que esperan que el sistema de cuidados comience a operar en su totalidad, pues consideran que los servicios pueden beneficiar a muchas familias de la zona.

Maribel Belo, vecina de la demarcación, indicó que ha escuchado comentarios positivos sobre el sistema de cuidado, especialmente sobre los servicios de lavandería y atención psicológica.

“Tengo amigas que ya han usado esos espacios y me cuentan que sí ayudan mucho, sobre todo a mujeres que trabajan todo el día”, comentó.

Clara Brugada en la inauguración de la Utopía La Heroica en Venustiano Carranza. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Señaló que esperaba que todos los servicios ya estuvieran listos desde la inauguración, debido a que varias personas tenían interés en comenzar a utilizarlos.

“Yo ya quería venir a usar la lavandería y también preguntar por el apoyo psicológico porque dicen que es muy bueno y accesible”, agregó.

Belo consideró que este tipo de espacios pueden representar un apoyo importante para las familias de la alcaldía, principalmente para adultos mayores y madres trabajadoras.

Clara Brugada en la Utopía La Heroica. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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“La idea está muy bien porque luego no alcanza el tiempo para todo y aquí se supone que habrá ayuda para muchas cosas”, dijo.

Por su parte, Erika Mosquera mencionó que conoció el funcionamiento de otras Utopías a través de conocidos que viven en Iztapalapa, quienes le compartieron experiencias positivas sobre los servicios de cuidados.

“Me han dicho que sí funcionan y que la gente los aprovecha mucho, sobre todo la lavandería y el comedor”, señaló.

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Mosquera explicó que esperaba encontrar todas las áreas operando, ya que desde hace semanas tenía interés en acudir a las instalaciones y ahora con la inauguración esperaba acudir constantemente.

“Ya queríamos que estuviera completamente abierto porque muchas personas de aquí sí pensamos usar los servicios”, comentó.

Agregó que considera importante que existan espacios gratuitos o de bajo costo para atender temas de salud mental y apoyo cotidiano.

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“A veces uno no tiene dinero para pagar terapia o ciertos servicios y esto puede ayudar bastante a las familias”, afirmó.

Asimismo, indicó que confía en que, una vez concluidos todos los trabajos, la Utopía pueda convertirse en un punto de apoyo para los habitantes de la zona.

“Ojalá pronto quede todo listo porque sí hace falta un lugar así en Venustiano Carranza”, expresó.

vr/cr