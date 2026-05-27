A un día de iniciar parte de los trabajos de la ampliación de la Terminal Tasqueña en el Tren Ligero "El ajolote", el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que serán reprogramados y la fecha se avisará oportunamente.

El día de ayer, el STE informó que del 28 de mayo al 2 de junio se realizaría la colocación de un juego de cambio de vía y ajustes a la catenaria, por lo que el tren funcionaría de la terminal Xochimilco a la estación a la estación Ciudad Jardín.

Sin embargo, hoy anunció en su cuenta de X que las obras serían reprogramadas, sin dar una fecha todavía.

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Aunque el Gobierno de la Ciudad de México entregó la renovación del Tren Ligero hace 16 días, continúan haciendo obras parciales.

Por ejemplo, se han cerrado estaciones por trabajos de mantenimiento a las escaleras de acceso. Ese fue el caso de la estación Ciudad Jardín, que permaneció cerrada del 21 al 23 de mayo; mientras que la estación La Virgen no tuvo servicio del 18 al 20 de dicho mes; en tanto, la estación Xotepingo permaneció cerrada al público del 15 al 18 de mayo.

La modernización del Tren Ligero "El Ajolote" forma parte de los trabajos que se están realizando de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, cuya inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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